Sortilège dans la falaise

Le Cirque de la Pointe-Sèche revient cet été avec Sortilège, sa cinquième création originale, pour envoûter à nouveau les spectateurs dans l’amphithéâtre en plein air de Saint-Germain-de-Kamouraska. Présenté du 3 juillet au 31 août, le spectacle promet une immersion entre ciel, roche et sortilèges.

« Une atmosphère de mystère et de vertige s’installe », décrit la metteuse en scène Mélissa Colello, qui signe ici sa deuxième collaboration avec la troupe. Porté par le murmure de la forêt et l’ombre imposante de la paroi rocheuse qui domine la scène, Sortilège brouille les frontières entre le réel et l’imaginaire en entrelaçant prouesses circassiennes, théâtre, musique et jeux d’ombres.

La distribution mise sur la fidélité et l’expertise. Plusieurs artistes de renommée internationale reviennent pour une deuxième, troisième, et même quatrième saison à Kamouraska, dont Jean-Philippe Labelle, Emmaline Piatt, Luke Diestel et Mathilde Richer. Ils sont rejoints cette année par Samuel Ramos, Elizabeth Steele, Juliette Regnier, Rosaleen Rogmans et Cedrik Pinault, qui se lanceront à leur tour dans cette chorégraphie aérienne envoûtante.

« Je suis très heureuse de revenir, mais cette fois en tant qu’assistante à la mise en scène », souligne Mylène Grenier-Lemieux, ancienne artiste du cirque qui en est à son quatrième été au sein de l’équipe. Une continuité qui reflète l’esprit familial et communautaire qui distingue le Cirque de la Pointe-Sèche.

La trame sonore, jouée en direct chaque soir, est confiée à un duo complice : le compositeur et multi-instrumentiste Maxime Éthier, fidèle à la compagnie, partagera la scène musicale avec Antoine Létourneau-Berger, qui participe pour une seconde fois au projet.

Fondé en 2019, le Cirque de la Pointe-Sèche s’est taillé une place de choix dans le paysage culturel québécois en misant sur la beauté brute du Kamouraska à la tombée du jour. Dans ce décor naturel, les arts du cirque rencontrent la danse, le théâtre et la musique pour faire vivre aux spectateurs de tous âges une expérience sensorielle unique.

Les billets sont disponibles dès maintenant au cirquedelapointeseche.com.