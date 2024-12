Soutenir l’équilibre études-travail des jeunes

La démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent déploie une campagne régionale intitulée J’ai trouvé mon équilibre visant à sensibiliser parents, employeurs et adultes significatifs à l’importance d’un juste équilibre entre études et travail chez les jeunes.

« Nos jeunes jonglent avec les études, le travail, et parfois même des responsabilités familiales. Trouver un équilibre n’est pas toujours simple », explique Annie-Claude Pineault, agente régionale de liaison et d’expertise en conciliation études-travail chez COSMOSS Bas-Saint-Laurent. Avec cette nouvelle initiative, l’organisme met de l’avant des outils et des stratégies pour favoriser cet équilibre, dans l’intérêt de la réussite éducative et du bien-être des jeunes.

L’idée de cette campagne est née des préoccupations du terrain, relayées par des partenaires locaux et des sondages. Les données démontrent qu’au-delà de 15 heures de travail par semaine, les risques de décrochage ou de démotivation scolaires augmentent. « En plus, la conciliation études-travail est un enjeu crucial pour les jeunes universitaires qui jonglent avec des horaires chargés et des projets de vie », précise Mme Pineault.

Les initiatives COSMOSS s’inspirent d’expériences vécues. Par exemple, des concours comme Mon boss, c’est le meilleur! mettent en lumière des employeurs qui favorisent une conciliation positive. Parmi les pratiques reconnues, on retrouve la réduction des heures de travail lors des périodes d’examens, la possibilité d’étudier pendant des moments calmes au travail, ou encore un soutien actif dans la gestion des priorités.

L’aide de l’entourage

La campagne J’ai trouvé mon équilibre s’adresse aussi aux parents et à l’entourage des jeunes. « Les adultes significatifs peuvent poser de simples questions : est-ce que ton sommeil est suffisant? As-tu du temps pour tes loisirs? Ces gestes peuvent tout changer », insiste Mme Pineault. La communication entre les jeunes, leurs parents et leurs employeurs est au cœur de cette démarche. « L’équilibre naît d’un dialogue constant », ajoute-t-elle.

Selon un sondage réalisé en 2023, une majorité des jeunes de 12 à 16 ans occupent un emploi pour financer leurs dépenses personnelles (74 %) ou pour accumuler de l’épargne (57 %). « Si ces expériences enrichissent leur parcours, elles nécessitent un encadrement pour éviter les effets négatifs sur leurs études », conclut Mme Pineault.

Les actions de sensibilisation, déjà amorcées sur les réseaux sociaux, culmineront au printemps 2025 par une offensive dans les médias traditionnels. Cette période coïncide avec des moments critiques pour les jeunes, comme les examens finaux. Par ailleurs, une page web dédiée — cosmoss.qc.ca — propose des ressources pratiques pour les employeurs, les parents et les jeunes eux-mêmes.

Grâce à cette campagne, COSMOSS espère engager toute la communauté régionale dans un effort collectif pour soutenir les jeunes.