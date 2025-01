Soutien accru pour la relève agricole au Bas-Saint-Laurent

Les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent saluent l’annonce du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, concernant la bonification du Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA). Cette mesure vise à alléger les défis financiers des jeunes qui souhaitent s’établir en agriculture.

« Les bonifications annoncées au FIRA vont dans le bon sens. Devant l’explosion de la valeur marchande des fermes, les mesures visant à fournir plus d’agilité à notre relève et à renforcer sa capacité d’acquisition des terres sont très bien reçues », affirme Bruno Paradis, préfet de la Mitis et président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL).

L’allongement de la période d’amortissement des prêts à 20 ans, et l’augmentation du montant des prêts consentis répondent en partie aux recommandations formulées par la TREMBSL dans un mémoire déposé au MAPAQ en janvier. Cependant, l’organisme espérait un échéancier de 39 ans, reflétant mieux les réalités économiques du secteur.

Le mémoire de la TREMBSL met également en lumière des défis structurels liés à la spéculation foncière et à la concurrence des grandes entreprises agricoles. Pour y remédier, la Table propose la création d’un observatoire du foncier agricole, et la mise en place de fonds territoriaux d’investissement.

Créée en 2019, la TREMBSL regroupe préfets et maires des MRC et des municipalités du Bas-Saint-Laurent. Elle œuvre pour des modèles agricoles qui favorisent l’autonomie alimentaire régionale et l’occupation durable du territoire.