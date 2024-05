Stéphanie Poitras sera la présidente d’honneur du Gala des réussites

La 49e édition du Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup aura lieu le mercredi 8 mai prochain à 19 h 30 au Centre Culturel Berger. Toujours attendu, cet évènement marque non seulement une étape importante pour les élèves en fin de parcours collégial, mais met également à l’avant-plan l’engagement, l’implication, la persévérance ainsi que les réussites académiques, sportives et individuelles de la communauté étudiante.

Cette année, le Cégep de Rivière-du-Loup pourra compter sur Mme Stéphanie Poitras, directrice générale et propriétaire de l’entreprise Aliments ASTA située à Saint-Alexandre. Diplômée en 2001 en Sciences de la nature au Cégep, elle a généreusement accepté d’agir à titre de présidente d’honneur.

Originaire de Rivière-du-Loup, Stéphanie Poitras a obtenu son baccalauréat en administration des affaires ainsi que sa maitrise en administration des affaires (MBA) à l’Université Laval. Elle est à la tête de l’entreprise Aliments ASTA, cheffe de file dans le secteur agroalimentaire régional qui compte une équipe de 500 personnes et qui exporte ses produits dans 35 pays. Selon elle, ses années au Cégep ont été importantes et déterminantes pour son épanouissement sur le plan tant professionnel que personnel.

En plus de siéger au conseil d’administration du Conseil des viandes du Canada, madame Poitras est également reconnue pour son implication communautaire et son engagement envers l’éducation. En tant que lieutenante-colonelle honoraire chez les Fusiliers du Saint-Laurent, elle favorise le rapprochement entre le monde militaire et le monde des affaires et de l’entrepreneuriat. Ayant été membre du conseil d’administration du Collège Notre-Dame, elle est aujourd’hui présidente du conseil d’administration de l’École trilingue Vision de Rivière-du-Loup, un projet né de son initiative en collaboration avec la coopérative des écoles Vision.

Le Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. La soirée, animée par Katy-Ève Côté, enseignante au Département de français, langue et littérature, et par Émile-Olivier Desgens du Service des communications du Cégep, est ouverte à tous, y compris les parents, les élèves, les proches et les membres du personnel.

Source : Cégep de Rivière-du-Loup