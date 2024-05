Un dernier café scientifique sur la planification des soins de santé

Le dernier café scientifique d’une série de quatre, abordant la thématique de la planification préalable des soins en milieu rural, a eu lieu le 19 avril dernier à Saint-Pamphile. L’objectif principal était de sensibiliser les personnes aînées vivant en milieu rural à l’importance et à la complexité de la planification préalable des soins.

Des cafés scientifiques, rappelons-le, sont des évènements ouverts à tous réunissant des chercheurs, des personnes ayant un vécu expérientiel, et des gens du public au tour d’un thème prioritaire.

Cette série de cafés scientifiques a été organisée conjointement par les comités des usagers du CISSS de Chaudière-Appalaches, Ariane Plaisance chercheuse postdoctorale à la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), et des organismes locaux ayant une mission en lien avec les personnes aînées.

Planifier les soins

La planification préalable des soins est l’un des moyens de préparer sa fin de vie et celles des proches. La planification comprend de s’informer sur les interventions de maintien des fonctions vitales, de discuter de ses valeurs et préférences, et de documenter ses choix en utilisant divers moyens (mandat de protection, formulaire de niveau de soins, directives médicales anticipées).

Les rencontres se déroulaient en trois parties. Dans la première, les résultats d’une recherche doctorale sur la planification préalable des soins réalisée dans Chaudière-Appalaches étaient présentés.

Dans un deuxième temps, des personnes proches aidantes ayant un vécu expérientiel en lien avec la planification préalable des soins offraient un témoignage. Durant la troisième partie, un expert sur un thème connexe (ex : soins palliatifs et de fin de vie, l’accompagnement des proches de personnes en fin de vie) partageait ses connaissances et discutait avec le public. De plus, le public était invité à poser des questions.

Les salles choisies étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite, et les participants avaient la possibilité de recevoir de l’aide financière pour payer le coût de transport. Ce sont ainsi plus de 300 citoyens de Chaudière-Appalaches, et 20 représentants d’organismes communautaires qui ont pu s’informer par rapport à la planification anticipée des soins, un sujet complexe et essentiel au respect des droits des patients.

Source : Gabrielle Brisebois