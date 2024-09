Steve Gignac : Un leadership renouvelé pour le Cégep de La Pocatière

Depuis le 5 août, le Cégep de La Pocatière accueille à sa tête un nouveau directeur général, Steve Gignac. Fort de ses 13 années d’expérience au sein de l’établissement, dont cinq en tant que directeur du Centre d’études collégiales de Montmagny et huit comme directeur des études, il se dit prêt à relever les défis de cette nouvelle fonction avec détermination et une vision tournée vers l’avenir.

« Mon rôle principal sera de poursuivre les projets déjà amorcés tout en insufflant ma propre approche, en tenant compte des besoins évolutifs de notre communauté étudiante et du personnel », déclare M. Gignac. Parmi ces projets, plusieurs s’inscrivent dans la continuité, mais avec une volonté de renforcement et d’innovation. Le 30e anniversaire du Centre d’études collégiales de Montmagny, et le 35e anniversaire de la Fondation du Cégep figurent parmi les moments forts de l’année à venir. Ces célébrations témoigneront de l’enracinement de l’institution dans la région tout en mettant en lumière son adaptation aux réalités actuelles.

Sous sa direction, le Cégep de La Pocatière poursuivra son engagement de qualité de l’enseignement, un pilier fondamental de l’établissement. « Nos programmes se portent bien grâce à une équipe enseignante dévouée, qui se distingue par son professionnalisme et son implication auprès des étudiants », affirme M. Gignac. Cette qualité de l’enseignement se reflète, dit-il, dans les résultats scolaires et dans le niveau d’engagement des étudiants, qui sont près de 977 cette année, une stabilité qui rassure dans un contexte où plusieurs cégeps régionaux peinent à maintenir leurs effectifs.

Répondre aux défis contemporains

Cependant, les défis ne manquent pas pour le nouveau directeur général. La pénurie de main-d’œuvre, qui affecte l’ensemble du secteur de l’éducation, touche également le Cégep de La Pocatière. « Nous avons réussi à débuter la session avec tous nos enseignants en place, mais des départs récents nous obligent à recruter pour pourvoir certains postes, notamment en finance », explique-t-il. Cette situation, bien que préoccupante, est gérée avec une approche proactive, le cégep s’efforçant de rester attractif pour les professionnels de l’éducation.

Le logement étudiant est un autre enjeu de taille. Grâce à une mobilisation remarquable de la communauté locale au printemps dernier, un bottin de logements a été créé, qui a permis de loger tous les étudiants. « Nous avons pu identifier une quarantaine de chambres, appartements et maisons à louer, ce qui a été déterminant pour accueillir nos étudiants dans de bonnes conditions », se félicite-t-il, tout en remerciant la communauté. Cette solution temporaire, bien que satisfaisante pour l’instant, devra être éventuellement suivie d’autres mesures pour répondre aux besoins de logement.

Valorisation du milieu de vie et soutien à la réussite

Au-delà des aspects logistiques, M. Gignac met un point d’honneur à maintenir et à renforcer la qualité du milieu de vie au cégep. « Un récent sondage auprès des étudiants a révélé que la qualité de l’enseignement et le milieu de vie sont les deux éléments dont ils sont le plus fiers. Cela en dit long sur l’engagement de notre personnel », indique-t-il. Ce souci du bien-être étudiant se traduit par des initiatives variées, tant dans les activités parascolaires que dans l’accompagnement personnalisé offert aux élèves.

Avec 165 étudiants athlètes cette année, répartis dans des disciplines comme le volleyball, le cross-country, le badminton, le cheerleading et le football, le cégep confirme son rôle dans la promotion de l’excellence sportive. « Le sport est un vecteur important pour l’épanouissement des jeunes, et nous sommes fiers de pouvoir leur offrir un encadrement de qualité », souligne M. Gignac. Cette dynamique positive contribue à l’attractivité du cégep et à son rayonnement dans la région.

Perspectives pour l’avenir

Pour M. Gignac, le Cégep de La Pocatière est un acteur clé du développement régional, tant sur le plan éducatif que social et économique. Il envisage son mandat comme une occasion de consolider les acquis tout en explorant de nouvelles voies pour améliorer l’offre de formation. « Nous devons rester à l’écoute des besoins de notre milieu, et anticiper les évolutions du marché du travail pour adapter nos programmes en conséquence », affirme-t-il. Il cite en exemple les efforts constants pour moderniser les infrastructures, et offrir des formations qui répondent aux attentes des employeurs locaux et régionaux.

Enfin, le nouveau directeur général insiste sur l’importance de la collaboration entre le cégep et la communauté locale. « Nous avons un rôle à jouer dans le dynamisme de la région, et cela passe par des partenariats solides avec les entreprises, les institutions et les citoyens. C’est en travaillant ensemble que nous pourrons relever les défis qui nous attendent », conclut-il.