Subvention de 100 000 $ du MAPAQ

La MRC de L’Islet reçoit un appui financier pour promouvoir les produits de la région et accroître la transformation agroalimentaire

Profitant de la qualité et de la diversité des produits de ses agriculteurs et transformateurs, la MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) qui lui permettra de poursuivre le développement régional agricole et la promotion de son offre.

La MRC de L’Islet poursuit ainsi ses actions visant à la fois à soutenir le milieu agricole et les consommateurs, mais également à se positionner encore davantage comme une destination gourmande et agrotouristique incontournable au Québec. Dans cet objectif, elle travaillera prochainement à mettre en lumière ses nombreux atouts, dont son importante diversité de producteurs, de transformateurs et de restaurateurs, tous liés par un fort sentiment d’appartenance au territoire.

Cette stratégie se déploiera à travers le projet « Nourrir son monde » qui répond aux objectifs déjà établis par le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de L’Islet. Le projet se divisera en trois grands axes.

Récemment, dans le cadre du projet « À bouche que veux-tu », la MRC annonçait la création d’une identité gourmande et d’un portail Web pour regrouper toute l’information sur son offre. Le projet « Nourrir son monde » prévoit donc la suite de ces actions, dont la promotion de la nouvelle identité gourmande de Région L’Islet auprès des touristes, mais également auprès du milieu agricole, des communautés et de la population locale afin que tous se l’approprient, la véhiculent localement et la fassent connaître à l’extérieur.

En second temps, la MRC compte élaborer et déployer une série d’actions visant à encourager et outiller les citoyens à s’approvisionner localement et au rythme des saisons. Il s’agira donc de leur faire connaître l’offre locale, de promouvoir les fermiers de famille, les initiatives telles que le marché de proximité La chèvre et le chou, les paniers de légumes, les kiosques de vente à la ferme ainsi que les épiceries dont une partie de l’offre est locale. Des outils, tels que des capsules vidéo, seront aussi produits avec des artisans de la région afin qu’ils partagent leurs astuces avec les citoyens qui pourront ainsi intégrer une plus grande variété de produits locaux à leur quotidien. Une stratégie sera également élaborée pour soutenir l’achat local dans les prochaines années.

Par ailleurs, cette offensive de la MRC comprend aussi la réalisation d’une stratégie pour mieux soutenir la transformation agroalimentaire sur son territoire. De plus, l’opportunité d’implanter un projet de motel agroalimentaire destiné aux transformateurs sera analysée. Cette infrastructure, à usage collectif, pourrait assurément être utile pour les petites entreprises en transformation agroalimentaire qui auraient alors accès à des locaux adéquats et réglementaires pour la transformation, et ce, à moindre coût.

Source : MRC de L’Islet