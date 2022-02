Yvonne Tremblay à la direction de Promotion Kamouraska

Yvonne Tremblay, qui était depuis 2018 agente en tourisme chez Promotion Kamouraska, succède à Pascale Dumont-Bédard à la direction de Promotion Kamouraska. À la suite du départ de Mme Dumont-Bédard, c’est le directeur de la MRC Jean Lachance qui assurait l’intérim jusqu’à l’officialisation du poste d’Yvonne Tremblay en décembre dernier.

L’OBNL a maintenant un mandat strictement touristique, dont la gestion de la Maison du Kamouraska à La Pocatière, et l’organisation embauche la directrice, des préposés de façon saisonnière et un poste administratif est actuellement affiché. Les bureaux ont déménagé dans le même immeuble, mais cette fois dans les anciens locaux de la SAAQ à l’édifice Claude-Béchard à Saint-Pascal.

Mme Tremblay en est à se mettre en place dans ses nouvelles fonctions et aura plusieurs projets basés sur une récente planification stratégique, dont un nouveau site web. Étant en formation à titre personnel pour un certificat en tourisme durable et comme il s’agit d’une branche du plan de la MRC, « le tourisme durable risque de s’accentuer. On apprend entre autres que le tourisme ne peut pas continuer en tourisme de masse, ça ne peut pas être juste les chiffres qui comptent. Il faut aussi la qualité de l’expérience», confie Mme Tremblay.