Succès des rencontres humaines dans L’Islet-Sud

Dans une région où la parole prend racine dans l’authenticité, deux initiatives nées à la Médiathèque L’Héritage L’Islet-Sud, et développées par Francine Chouinard, responsable des projets et activités, et par Mélanie Bélanger, chargée de projet, ont su rassembler, toucher et faire réfléchir. Offertes à Saint-Pamphile et à Sainte-Perpétue, les activités Partage à cœur ouvert et Déjeuner-causerie ont connu un vif succès à l’automne 2024 ainsi qu’à l’hiver 2025, réunissant au total 236 participants.

Bien qu’elles aient porté des noms différents, les deux activités visaient un même objectif, celui d’offrir un espace d’échange authentique sur des sujets de fond, dans une ambiance conviviale, bienveillante et respectueuse. À Saint-Pamphile, les rencontres mensuelles Partage à cœur ouvert se tenaient au restaurant Chez Réjean Pizza, en collaboration avec Hop la vie, et s’adressaient principalement aux aînés. À Sainte-Perpétue, la Médiathèque accueillait des Déjeuners-causeries, adaptés à une plus petite participation et à une clientèle moins ciblée, mais portés par le même désir de créer des liens et de valoriser l’expression.

« L’aîné et l’adulte ont rarement l’occasion de se rencontrer et de partager en profondeur les richesses intérieures et le bagage du passé qu’ils portent en eux ; un héritage qui influence leur présent et façonne leur vision de l’avenir. C’est précisément ce que proposaient ces activités, où la parole circule librement et avec sens », raconte au Placoteux Mélanie Bélanger.

Des thèmes profonds, un espace de parole libératrice

Encadrées avec délicatesse par Mme Bélanger, ces rencontres ont abordé des thèmes universels et porteurs, dont la réussite d’une vie, le rapport au vieillissement, et l’importance des rituels d’hier et d’aujourd’hui. Autant de points d’ancrage pour explorer ce qui nous façonne, ce qui nous relie, et ce qui nous rend humains. « En tant qu’êtres humains, nous grandissons tous au sein d’un environnement — qu’il soit familial, scolaire, social, culturel ou systémique — chargé de normes, de valeurs, de croyances et de conventions. Ces cadres façonnent notre parcours à travers des expériences tantôt joyeuses, tantôt douloureuses », explique-t-elle.

Les discussions ont permis aux participants de se raconter, d’exprimer leurs émotions, de revisiter leur passé, et d’approfondir leur compréhension d’eux-mêmes et des autres. À travers les rires, les confidences, mais aussi les silences, il s’est tissé dans ces échanges une trame d’humanité précieuse, où tous ont pu cheminer vers une meilleure compréhension d’eux-mêmes.

En créant ces espaces d’échange, Mélanie Bélanger a non seulement offert aux adultes et aux aînés participants l’occasion d’avancer, mais elle a aussi permis à la communauté de reconnaître la valeur inestimable du vécu de chacun. Ces activités, simples en apparence, ont rempli une mission essentielle, celle de rétablir le dialogue intergénérationnel, de valoriser la mémoire vivante, et de rompre l’isolement par la parole partagée.

Une participation éloquente

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, puisque Saint-Pamphile a accueilli 75 participants à l’automne, et 129 à l’hiver, pour un total de 204 personnes. Du côté de Sainte-Perpétue, 14 personnes ont participé à l’automne, et 18 à l’hiver, portant le total à 32. Au-delà des statistiques, ce sont les témoignages de satisfaction, les sourires et les retours enthousiastes qui ont confirmé la pertinence et la portée de ces rencontres.

« Des succès discrets, mais profonds, qui démontrent que prendre le temps de se parler à cœur ouvert est peut-être l’un des gestes les plus puissants qu’on puisse poser pour une communauté en santé », a conclu Mélanie Bélanger qui a laissé entendre que devant le succès et les bienfaits de ces initiatives, la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud réfléchit présentement à la possibilité de les reconduire pour la prochaine année. Rappelons que le projet est rendu possible grâce au Programme nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement fédéral.

1 Les activités Partage à cœur ouvert et Déjeuner-causerie ont connu un vif succès, réunissant au total 236 participants. Photo tirée de Facebook