Succès éclatant pour un 2e atelier de maillage

Synergie Montmagny | L’Islet annonce que son deuxième atelier de maillage en économie circulaire pour les entreprises et les organismes des MRC de Montmagny et de L’Islet a connu un grand succès le 4 novembre dernier.

Au cours de cet atelier, les organisations et les entrepreneurs participants ont partagé leurs « offres » et leurs « demandes » en termes de ressources sous-valorisées entre autres pour les matières résiduelles (bois, verre, tissu, etc.), les sous-produits, les équipements, etc. Celles-ci se sont rapidement transformées en opportunités d’échanges entre les entreprises.