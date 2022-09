Succès pour la deuxième édition de la Fête des Pocatois

C’est sous un soleil radieux et une température estivale que la Ville de La Pocatière a présenté la deuxième édition de la Fête des Pocatois au parc du secteur ouest, le samedi 17 septembre dernier. Une magnifique façon de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveau-nés, et de souligner l’importance de la grande famille pocatoise dans la communauté.

Plusieurs activités ont été proposées durant de la journée. Tout d’abord, le spectacle Fou au Labo,présenté par l’entreprise Sciences en folie, a ravi petits et grands avec ses expériences, ses apprentissages et ses découvertes. Un dîner maïs et hot-dogs, offert par la Ville de La Pocatière, a été préparé par deux organismes très impliqués le milieu, soit le groupe Scout et l’Escadron 761.

Tout au long de la journée, des jeux gonflables étaient accessibles pour les jeunes, alors que les plus grands ont pu mettre leurs connaissances et leur esprit de déduction à profit afin de vaincre le Défi-Évasion. Les plus combatifs ont pu participer à un combat tout à fait particulier avec la compagnie Combats d’archers Québec. Finalement, des membres du comité de suivi de la Politique familiale et amie des aînés étaient présents au kiosque Famille-MADA afin de faire connaître aux citoyens les réalisations du plan d’action pour l’année 2021-2022 indiquées dans la Politique.