Travaux débutés pour le nouveau projet domiciliaire de Saint-Pascal

Les travaux d’aménagement d’un nouveau secteur domiciliaire et d’une nouvelle rue, nommée Marie-Anne-Fournier en l’honneur de cette personnalité féminine locale investie dans le développement de l’éducation des jeunes filles au début du 20e siècle, ont débuté le 26 septembre dernier à Saint-Pascal, à l’est de l’avenue Martin.

Projet de longue haleine, ce projet domiciliaire offrira dans un premier temps quelque 17 terrains constructibles, de superficies allant de 548,9 m2 à 2 114,2 m2. Grâce à son milieu de vie accueillant à moins d’un kilomètre du centre-ville, de l’artère commerciale et de tous les services (CLSC, école secondaire, CPE, bureau de poste, pharmacie, épicerie, aréna, centre communautaire, parc, etc.), le secteur Marie-Anne-Fournier se positionne comme l’endroit idéal pour conjuguer urbanité régionale et ruralité. L’occasion rêvée pour construire son avenir au cœur du Kamouraska.

« Ce projet de développement domiciliaire témoigne du dynamisme de notre ville, qui est par ailleurs toujours ravie d’accueillir de nouvelles familles. Notre coin de pays est plus qu’enviable, et l’apport continu de nouveaux arrivants chez nous contribue magnifiquement au développement socioéconomique de notre territoire. Je suis impatiente de rencontrer nos futurs pascaliens », indique Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal.

