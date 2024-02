Sur les routes de l’Afrique du Sud : première partie

L’Afrique du Sud, terre de contrastes et de surprises, où chaque virage de la route cache un trésor inattendu. En guise de hors-d’œuvre, en attendant de voir le film, montez avec nous, attachez vos ceintures, on vous raconte notre périple à travers ce pays aussi fascinant que mystérieux.

Notre aventure commence dans l’effervescence de Johannesburg, une ville où passé et présent s’entremêlent dans un ballet effréné. La modernité côtoie l’histoire tragique de ce pays, exposée lors de la visite du fameux township de Soweto et du Musée de l’apartheid. Quelle belle leçon d’humanité pour nos deux jeunes filles de neuf et onze ans!

Notre 4 x 4 chargé jusqu’au toit de provisions et de rêves, on prend la direction du Drakensberg, dont les montagnes majestueuses semblent toucher le ciel. Des sentiers millénaires accueillent nos pas ralentis par notre émerveillement devant de si beaux paysages. On ne manque pas non plus de rencontrer les Zoulous qui peuplent les contreforts de cette chaîne de montagnes.

Après avoir respiré l’air pur des sommets, on reprend la route en direction de Sainte-Lucie, au royaume des hippopotames, où les eaux calmes du lac et les vagues agitées de l’océan Indien sont séparées par une brousse où foisonne la faune sauvage africaine.

Puis, c’est le grand saut vers l’Eswatini, ce petit royaume enclavé où le temps semble s’être arrêté. On se retrouve plongé dans un décor d’un autre temps, entre villages traditionnels et paysages bucoliques à perte de vue.

Cap ensuite sur le Blyde River Canyon, cette merveille géologique sculptée par les caprices de la nature. Du haut des falaises vertigineuses, on contemple avec émotion le spectacle grandiose de la rivière serpentant entre les montagnes, ponctué par le rugissement des chutes d’eau spectaculaires.

Pour couronner le tout, on réalise plusieurs safaris en autonomie dans le parc Kruger, où la nature règne en maître absolu. L’adrénaline à son comble, on se lance à la rencontre des Big Five, ces icônes majestueuses de la brousse africaine. On croise, parmi tant d’autres, des troupeaux d’éléphants traversant routes et rivières avec grâce, et des lions s’envoyant en l’air dans un rituel nuptial qui peut durer des jours.

Notre road trip en Afrique du Sud a été bien plus qu’un simple voyage, c’était une immersion totale dans la richesse et la diversité de ce pays fascinant, une aventure qui restera gravée dans nos mémoires pour les années à venir. Et tandis que nous reprenions la route vers le Botswana et la Namibie — deuxième film à voir l’an prochain —, on peine à croire à ce que l’on vient de vivre, et on réalise que cette terre magique nous a offert bien plus que nous n’aurions pu l’imaginer.

À propos des aventuriers

C’est dans le nord que se déroule la première partie du road trip familial de six mois en Afrique australe pour les aventuriers Annie Brunelle et Sylvain Guilmain. De ce périple, trois films ont été produits avec Les Aventuriers voyageurs, dont le premier sera à l’affiche le lundi 26 février à 19 h 30 à la Salle Promutuel Assurances de Montmagny, et le même jour à 13 h 30 et à 19 h 30 au Cinéma Le Scénario de La Pocatière.