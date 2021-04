Sylvain Dufour est embauché à la coordination de l’espace d’accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent

Ingénieur gradué de l’UQAR en génie des systèmes électromécaniques, M. Dufour a passé près de 15 ans chez Solutions Novika, période durant laquelle il a participé à de nombreux projets d’innovation et de transfert de technologies pour plusieurs entreprises de la région et d’ailleurs.

Le mandat de M. Dufour sera de contribuer au développement des entreprises bas-laurentiennes, notamment en facilitant l’accès aux divers types d’expertises requises à cette fin. Ses interventions viseront à assurer une collaboration soutenue et proactive des entrepreneurs, des centres d’expertise, des établissements d’enseignement supérieur ainsi que des acteurs du développement économique afin de réaliser des projets structurants d’accélération et de croissance des entreprises.

« Nous sommes très heureux de mettre de l’avant ce projet porteur d’initiatives et de richesse collective pour l’ensemble de nos communautés au Bas-Saint-Laurent et accueillons avec enthousiasme la nomination de M. Dufour qui connaît bien les rouages des projets d’innovation et de développement », mentionne Martin Soucy, maire de Mont-Joli, membre du Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec (RVIEQ), initiateur du projet. « Il sera un atout important dans la mise en œuvre de notre stratégie régionale d’espace d’accélération et de croissance au Bas-Saint-Laurent », ajoute le maire Soucy.