« Le Bas-Saint-Laurent ne se dirige pas dans la bonne direction » — la Santé publique régionale

Actuellement, les cas de COVID perturbent le fonctionnement des écoles et services de garde, entre autres. Lundi, on comptait quatre hospitalisations de plus pour un total de 12 à Rimouski, le plus haut total jamais atteint.

« Ce qui nous crée des problèmes, ce sont des rassemblements qui ne devraient pas avoir lieu d’être. On parle aussi de milieux de travail où on ne porte pas le masque », a constaté le Dr Leduc, ajoutant que les gens portaient le masque dans les commerces lorsqu’ils font leurs achats et que justement, il y avait très peu de transmission dans ces endroits.

La Santé publique semble aussi avoir des problèmes à convaincre les gens malades qu’il pourrait s’agir de la COVID-19. « Quand on a des symptômes, on ne doit pas tarder. Nos enquêtes nous montrent que les gens tardent et pensent que c’est un rhume. Quand on a mal à la gorge, quand on a des frissons, quand on a mal à la tête, ça devrait nous alerter, on se fait tester », dit-il.