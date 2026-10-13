Taux de participation : Côte-du-Sud au bas du classement de Québec et Chaudière-Appalaches

Les électeurs de Côte-du-Sud ont été plus nombreux à exercer leur droit de vote dans le cadre des élections provinciales du 5 octobre dernier qu’en 2022. Malgré cette progression, la circonscription affiche l’un des plus faibles taux de participation des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Selon les données disponibles d’Élections Québec, 71,73 % des électeurs de Côte-du-Sud se sont prévalus de leur droit de vote. Parmi les 18 circonscriptions des deux régions, Côte-du-Sud se retrouve au 17e rang, devant seulement Jean-Lesage, où la participation s’établit à 69,11 %.

Le contraste est notable avec certaines des circonscriptions voisines. Louis-Hébert affiche un taux de 83,31 %, Chutes-de-la-Chaudière de 80,99 %, alors que Beauce-Nord et Bellechasse dépassent toutes deux les 77 %.

La situation ne signifie toutefois pas que les électeurs de Côte-du-Sud se sont moins mobilisés qu’au dernier scrutin. En 2022, le taux de participation dans la circonscription avait atteint 68,46 %, selon les résultats officiels d’Élections Québec. Il s’agit donc d’une hausse de 3,27 points de pourcentage sur le rendez-vous précédent.

Côte-du-Sud fait également mieux que l’ensemble du Québec cette année. Le taux de participation provincial s’établit à 66,92 %, soit près de cinq points sous celui enregistré dans la circonscription.

Ainsi, si la participation a bel et bien progressé dans Côte-du-Sud depuis 2022, les électeurs de la circonscription se sont proportionnellement moins déplacés que dans presque tous les autres comtés de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, mais davantage que la moyenne québécoise de l’ensemble des circonscriptions.