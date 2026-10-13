LHCS : SJPJ se relève, Montmagny connaît une autre soirée difficile

Les deux formations de la Côte-du-Sud ont connu des résultats bien différents le vendredi 9 octobre dernier, à l’occasion de la deuxième fin de semaine d’activités dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS). Pendant que le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli signait une première victoire cette saison, le Décor Mercier de Montmagny encaissait un deuxième revers en autant de rencontres.

Après avoir subi la défaite lors de son premier match à Saint-Prosper, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a profité de son ouverture locale au Centre Rousseau pour retrouver le chemin de la victoire, disposant du Plastiques Moore de Saint-Damien par la marque de 6-2.

Les Port-Joliens ont été les premiers à s’inscrire au pointage, grâce à Zackary Dumas qui a marqué l’unique but du premier engagement. Saint-Damien a toutefois répliqué avec deux filets en deuxième période pour prendre les devants 2-1.

C’est dans la dernière minute de cette période que la rencontre a basculé. Louis-Charles Gaudreau a d’abord créé l’égalité en avantage numérique, avant qu’Édouard Ouellet ne redonne les devants aux siens à peine 18 secondes plus tard.

Le Pavage Jirico n’a plus regardé derrière par la suite, ajoutant trois buts sans réplique au dernier engagement. Jean-Philippe Marin-Vallée, Frédérick Dionne, et Louis-Charles Gaudreau avec son deuxième de la soirée ont complété la marque. Frédérick Dionne a notamment terminé la rencontre avec une récolte de trois points.

Le Décor Mercier toujours en quête d’une première victoire

La situation est cependant moins réjouissante du côté du Décor Mercier de Montmagny qui a subi une deuxième défaite consécutive, cette fois au compte de 10-2 face au Familiprix de Saint-Joseph. Privée de quelques joueurs réguliers, la formation magnymontoise a connu une soirée particulièrement difficile devant les 248 spectateurs présents au Centre Frameco.

Les locaux ont rapidement imposé leur rythme en prenant une avance de 3-0 dès la première période, avant d’ajouter cinq autres buts au deuxième engagement. Étienne Blais a bien tenté de sonner la charge en inscrivant le premier but du Décor Mercier en milieu de deuxième période, mais Saint-Joseph a continué de creuser l’écart. Vincent Boulet a finalement inscrit le deuxième filet des Magnymontois en fin de troisième période, alors que l’issue de la rencontre ne faisait plus aucun doute.

Avec deux défaites à leurs deux premières sorties, les joueurs du Décor Mercier devront rapidement trouver une façon de resserrer leur jeu afin d’éviter de prendre davantage de retard en ce début de calendrier.

Un duel Côte-du-Sud à surveiller

Le calendrier offrira aux deux formations sudcôtoises l’occasion de croiser le fer dès leur prochaine sortie.

Le vendredi 16 octobre à 20 h 30, le Décor Mercier accueillera le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli à Montmagny, dans ce qui constituera le premier affrontement de la saison entre les deux rivaux régionaux.

Pour Saint-Jean-Port-Joli, il s’agira de tenter de bâtir sur sa première victoire, tandis que Montmagny voudra profiter de cet affrontement devant ses partisans pour inscrire enfin ses premiers points au classement.