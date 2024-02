Tchin-tchin! : Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins et spiritueux disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, deux bons vins, bien abordables!

Bottega Petalo II Vino Dell’Amore

15,45 $ – 884270 – 6,5 % – 94 g/l

En ce mois de l’amour, on veut se faire plaisir et gâter ceux qu’on aime en garnissant nos tables de plaisirs sucrés. Et pour accompagner toute la gamme de nos gâteries préférées, il faut opter pour un vin qui a tout autant de douceur, c’est-à-dire de sucrosité. Le moscato italien est produit à base de muscat, et c’est le vin effervescent tout indiqué à servir avec un dessert. Ses arômes uniques de pétale de rose et de fleur d’oranger aux notes de pêche harmoniseront un gâteau de style bagatelle aux fruits, tout autant que le chocolat, nos recettes à l’érable, les s’mores et les carrés croquants choco-arachides au caramel.

Domaine Bousquet Cabernet Sauvignon Valle de Uco 2022

15,95 $ – 14 195 355 – 14,5 % – 2,2 g/l – bio

Un cabernet sauvignon argentin de qualité et à bon prix. Un vin issu d’une histoire d’amour qui débute en 1990, quand le vigneron français Jean Bousquet s’éprend de la grande beauté du terroir de la vallée de Gualtallary, à Mendoza. C’est là qu’il planta ses premières vignes qui bénéficient aujourd’hui des bons soins de sa fille Anne et de son conjoint. Ces derniers ont contribué à faire du Domaine Bousquet un des domaines phares de l’Argentine, en agriculture biologique et biodynamique. Le vin idéal pour accompagner un chili, des mini-burgers ou des sandwichs au porc effiloché.

Question des lecteurs

Comment élabore-t-on le moscato?

Dans la catégorie des vins effervescents, le moscato est un vin doux légèrement pétillant et faible en alcool, produit en Italie du Nord, principalement dans la province d’Asti qui est située dans le Piémont. La méthode de production qu’on appelle « asti » est une variante de la cuve close qu’on utilise pour produire le prosecco. Elle consiste à démarrer la fermentation du jus de raisin, en l’occurrence du muscat, dans une cuve ouverte que l’on fermera en cours de fermentation pour capturer le CO 2 , soit l’effervescence. La fermentation sera ensuite interrompue avant la fin pour conserver un certain dosage de sucrosité.

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com.