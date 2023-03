Tchin-tchin! Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. « À la vôtre! »

Massaya 2020

20,50 $ — 13 925 002 – 12 % — 13 g/l

« Au Liban, notre terre inspirée cultive un art de vivre unique dont nous sommes les héritiers et les messagers. » Quand on lit ces mots sur la contre-étiquette, on ne peut qu’avoir hâte de déguster le nouveau millésime de cet assemblage sauvignon et obeidi, un cépage autochtone de la vallée de Bekka, qui pousse également sur le mont Liban à des altitudes entre 1200 et 1600 mètres. Plutôt que des habituelles notes de pamplemousse aux teintes végétales que l’on connaît du sauvignon, on trouve ici des arômes de fleur, de miel et de citron confit, des caractéristiques propres au cépage obeidi, aussi utilisé dans la production de l’arak. Très différent et assez exotique pour sortir des sentiers battus et se sentir en congé. Profitez de la dégustation pour faire un apéro dînatoire en formule mezze incluant des pistaches, de l’houmous, un fromage fondant miel et noix, des kebbés à la viande ou végé, une salade taboulé et des brochettes de poulet à la marinade shish taouk.

Altolandon Mil Historia Garnacha Manchuela 2021

16,25 $ — 13 794 111 – 14 % — 2 g/l — Bio, nature, végane

Du bon grenache ensoleillé, avec des arômes de violette et une amplitude généreuse en fruit noir. Dynamique et bien équilibré avec une concentration de mûre et de cerise amère qui se décline sur des tannins soyeux, avec des notes de cacao en finale. Un vin à déguster avec une paella ou un couscous, prêt à boire, ou à garder jusqu’en 2024. La Bodega Altolandon est située près de Valence en Espagne, sur un terroir de 200 hectares situé à 1100 mètres d’altitude. La vigneronne Rosalia Molina vinifie ses vins avec passion et de la façon la plus naturelle possible, dans un environnement qui encourage la biodiversité.

Question des lecteurs

Qu’est-ce que le millésime?

Le millésime affiché sur la bouteille correspond à l’année de la vendange. Quand une bouteille est millésimée, cela veut dire que l’ensemble du vin a été vinifié lors de l’année de récolte indiquée. S’il n’y a pas de millésime, l’assemblage peut provenir de plusieurs années différentes. Le millésime est important parce que chaque année, les conditions météorologiques vont influencer directement la qualité et le goût du vin. Certaines années offrent des profils plus concentrés, avec plus ou moins de fruit et de fraîcheur. Pour les vins de garde, le millésime sera aussi conséquent du potentiel de vieillissement d’un vin, selon les critères perçus à la dégustation. Comment savoir si c’est un bon millésime? Tout dépend de la région vinicole et des conditions météo cette année-là. Pour en connaître tous les détails, il suffit de faire des recherches directement sur les sites web des producteurs, ou sur le site professionnel attitré à la région, par exemple : vins-bourgogne.fr.

À votre santé!

