Un architecte d’église méconnu… François Soucy

Plusieurs architectes et entrepreneurs ont laissé leur marque dans l’architecture des églises de la Côte-du-Sud. On peut penser à David Ouellet et aux Baillairgé. Toutefois, on connaît moins François Soucy.

Issu du mariage de François Soucy et de Marie Paradis, François Soucy est né à Saint-Roch-des-Aulnaies le 9 novembre 1826. Comme son père, il devient cultivateur. Ouvrier pour un temps, il ne tarde pas à s’affirmer comme un véritable artisan. Il épouse Mathilde Tardif le 5 septembre 1853. Mais tout porte à croire qu’il avait des aptitudes, puisqu’on lui doit la construction du presbytère de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Résident à Fraserville (Rivière-du-Loup) puis à Old Road Lake (Chemin du Lac), François Soucy réalise plusieurs projets de rénovation et de construction sur la Côte-du-Sud. Il s’associe à l’architecte David Ouellet qui a œuvré à la construction de plusieurs églises et bâtiments religieux de la région.

Parmi ses réalisations, mentionnons la construction de l’église de Sainte-Hélène (1849), de Notre-Dame-de-Liesse (Rivière-Ouelle, 1880), de Saint-Philippe-de-Néri (1870), de Saint-Germain (1883) et de Saint-Antonin (1873). François Soucy fonde sa propre entreprise qui deviendra F.F. Soucy. Ce nom rappelle son fils François Florentin Soucy. À la fin de sa carrière, il se tournera vers la construction de ponts, de bâtiments publics et de gares ferroviaires dans la région de Kamouraska et dans le Bas-Saint-Laurent. Mentionnons le pont public sur la rivière Ouelle, la gare de marchandises de Notre-Dame-du-Portage, le palais de justice de Kamouraska. On lui doit la construction en 1887 du moulin à farine de Philippe Richard à Saint-Pascal.

Pour en savoir plus, voir le Fonds d’archives de François Soucy, conservé aux Archives nationales du Québec (BAnQ, Rimouski-Gaspé) : https://filrougeinc.com/le-marqueur-famille/le-marqueur-francois-soucy/.