Tchin-tchin! Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, place aux vins rouges boisés. « À la vôtre! »

Domaine de Sahari Beni M’Tir 2020

15,05 $ — 717 413 – 13 % — 2,3 g/l

Si vous avez envie d’organiser un méchoui cet été, voici le vin parfait pour accompagner le festin. Un excellent rouge du Maroc, dans un rapport qualité-prix imbattable pour un assemblage à base de cabernet sauvignon qui a passé plus de six mois en barrique de chêne français.

Cet élevage lui confère de jolies notes épicées et des tannins corsés qui persistent sur des effluves de thé noir et de poivre vert en finale.

On peut aussi le déguster en toute simplicité avec un couscous aux légumes, avec des merguez, ou encore un tajine de poulet aux olives. Le vignoble du Domaine de Sahari est implanté sur les contreforts de l’Atlas, à 600 mètres d’altitude, au sud-ouest de Meknès, sur des sols argilocalcaires.

Surpris d’apprendre qu’il y a des vignobles au Maroc? Oui, et depuis longtemps. La culture la vigne aurait débuté à l’époque des Phéniciens, pour se poursuivre plus activement avec la colonisation romaine autour du sixième siècle.

Cune Gran Reserva CVNE 2016

25,30 $ — 12 591 944 – 13,5 % — 2,6 g/l

Pour ceux et celles qui préfèrent les vins plus corsés en tout temps, un tempranillo de la Rioja est toujours une excellente option.

Les vins espagnols qui portent la mention Gran Reserva doivent avoir vieilli un minimum de cinq ans avant d’être mis en marché, soit deux ans en barrique et trois ans dans la bouteille.

Compañia Vinicola del Norte de España, ou CVNE, est un des plus vieux domaines de la Rioja, fondé en 1879 par les frères Eusebio et Raimundo Real de Asua.

La même famille est toujours propriétaire depuis cinq générations. Pour ce Gran Reserva, les raisins proviennent de vignes de 45 ans, vendangées à la main, et les raisins sont vinifiés avec des levures indigènes.

Le vin est vieilli en barrique de chêne français et américain pendant deux ans, puis vieilli en bouteille pendant trois ans avant la mise en marché.

Un rouge puissant, bien boisé et épicé, avec des notes de réglisse, de vanille et de torréfaction en finale. Un vin qui appelle les plats de gibier et les viandes grillées sur le BBQ.

Est-ce que la provenance du chêne – français ou américain – peut influencer le goût du vin lors du processus de vieillissement?

Il existe plusieurs variétés de chêne pour fabriquer les barriques, les plus utilisés étant les chênes français et américain, puis les chênes slovène et hongrois.

La provenance va influencer le goût et la texture des vins. Le chêne français est reconnu pour donner des vins plus élégants, avec des notes épicées plus subtiles et une texture plus soyeuse, alors que les vins vieillis en barrique de chêne américain ont tendance à être plus marqués par le bois, et de texture plus crémeuse, avec des notes de vanille et de noix de coco.

Plusieurs autres facteurs vont influencer le goût, comme la chauffe de la barrique, plus ou moins brûlée, et aussi combien de temps le vin y sera gardé.

Les barriques neuves vont davantage marquer le vin, contrairement aux barriques usagées qui sont plus neutres. La grandeur des fûts aura aussi une incidence.

Les producteurs peuvent choisir de diviser les cuvées dans différents styles de barriques, par exemple françaises et américaines, pour ensuite faire un assemblage. Il est aussi possible que certains vignobles utilisent des infusions de copeaux de chêne, ou des douelles, ce qui changera aussi le goût.

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com.