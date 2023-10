Tchin-tchin! Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, virée en Italie et en Californie. « À la vôtre! »

Alois Lageder Pinot Bianco Südtirol Alto Adige 2022

20,75 $ –12 057 004 — 12,5 % — 1,9 g/l

La région vinicole italienne d’Alto Adige/Südtirol figure parmi les plus impressionnantes, tant par sa topographie unique au pied des Alpes, et près du massif des Dolomites, que pour la qualité de ses vins exceptionnels. Les vignes poussent à flanc de montagne, parfois même à la verticale, à des altitudes pouvant atteindre 700 mètres, sur un terroir qui compte plus d’une centaine de types de sols différents, incluant des roches d’origine volcanique, du quartz, du calcaire et de la dolomite.

Cette région italienne, qui est située à la frontière de l’Autriche et de la Suisse, a la particularité de se diviser en deux cultures bien distinctes : italienne et sud-tyrolienne. L’histoire est complexe, mais en résumé, ce territoire du Tyrol du Sud fut rattaché à l’Italie à la fin de la Première Guerre mondiale. On y trouve donc deux langues officielles, l’allemand et l’italien. C’est fascinant! La route des vins qui sillonne les montagnes dans un cadre spectaculaire est aussi l’une des plus anciennes d’Italie, établie depuis 1964. Le domaine familial Alois Lageder est un des producteurs phares de la région, et parmi les plus innovateurs. La culture de ses vignes est conduite selon les principes de la biodynamie, et comprend des cépages comme le pinot blanc qui adore les hautes altitudes. Il fait partie des principaux cépages blancs de la région avec le chardonnay, le gewurztraminer et le pinot grigio que les Lageder produisent également sur des sols biologiques en Vénétie pour la cuvée Riff delle Venezie (SAQ13897427 — 15,90 $).

Imagery Pinot Noir Californie 2021

23,45 $ — 13 692 157 – 13,5 % — 6,2 g/l

Fraîcheur et complexité sur des tannins d’une grande élégance, avec une concentration de fruits qui gagne en délicatesse tout au long d’une finale persistante qui culmine vers des notes poivrées. Imagery est un domaine de Sonoma, fondé par des amoureux de l’art, avec à la barre la jeune vigneronne Jamie Benziger, élue meilleure femme vigneronne lors d’une compétition internationale en 2019. Ses vins en témoignent. Ne vous laissez pas impressionner par le taux de sucre, ce vin est sec, super bien balancé, et c’est un excellent rapport qualité-prix. À votre santé!

Question des lecteurs

Quand doit-on décanter un vin?

Il y a deux occasions pour décanter un vin. Quand il a de l’âge, et lorsqu’il peut présenter un dépôt, on veut décanter le vin pour le laisser respirer, tout en évitant d’y mélanger les sédiments demeurés au fond de la bouteille. Dans ce cas, on doit y aller doucement, et s’assurer que les matières solides soient retenues par le col de la bouteille, tout en évitant de brusquer le vin qui pourra s’aérer lentement. La deuxième occasion est quand on ouvre un vin jeune qui est « fermé ». On dit que le vin est fermé quand il ne déploie pas beaucoup d’arômes au départ. Il a donc besoin de s’ouvrir, et on va le décanter pour l’oxygéner et le vivifier. Dans ce cas, on peut y aller de façon plus dynamique, en versant rapidement le contenu de la bouteille dans la carafe. Ou même utiliser un aérateur qui oxygénera le vin au moment de le verser dans le verre. Croyez-moi, ça fait toute une différence!

À votre santé!