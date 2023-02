Tchin-tchin! Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. « À la vôtre ! »

Meinklang Kontakt 2021

22,25 $ — 14 509 553 – 11,5 % — 3 g/l — bio, nature, orange

Le nouveau millésime de ce pétillant naturel orange autrichien est toujours aussi fabuleux, rafraîchissant et distinctif, grâce à un assemblage de welschriesling, pinot gris et traminer, qui a macéré de cinq à sept jours avant de passer quatre mois sur lie. Un ensemble qui mène à des notes de pêche blanche et de melon, avec une finale qui nous charme par sa douce amertume, doublée d’un zeste citronné. Idéal à l’apéro avec tout type de bouchées aux crevettes : nordique et nature, avec sauce cocktail, en tempura, à la noix de coco, en rouleaux de printemps ou même façon dim sum.

Domaine Cazes Côte du Roussillon Marie-Gabrielle 2021

19,95 $ — 851 600 – 13 % — 2,2 g/l — bio, biodynamie

Un nouveau millésime bien chaleureux pour ensoleiller nos journées d’hiver. Cet assemblage méditerranéen de syrah, grenache et mourvèdre est ample, gourmand et doucement épicé, avec des tannins soyeux et persistants. C’est l’élixir par excellence pour accompagner les plats réconfortants de la saison, comme des saucisses grillées ou une lasagne.

Question des lecteurs

Qu’est-ce qu’un vin « orange » ?

Bien qu’on lui trouve souvent des teintes orangées, ce n’est pas la couleur qui définit un vin orange. Et bien que parfois on puisse y retrouver des arômes de zeste d’agrumes, il ne s’agit pas non plus d’un vin à saveur d’orange. Un vin orange est simplement un vin blanc élaboré comme un vin rouge, c’est-à-dire que plutôt que de presser les raisins blancs pour n’en récolter que le jus, on garde aussi les peaux qu’on laisse macérer avec le jus pendant quelques heures, quelques jours, ou même des mois. Comme c’est la peau du raisin qui donne la couleur au vin, le vin blanc devient alors plus coloré. La macération pelliculaire va aussi lui apporter des notes distinctives, parfois un peu oxydatives. Il arrive même de percevoir des tannins, une texture normalement réservée aux vins rouges. Au même titre que les rouges, les rosés et les blancs, les vins orange sont tous différents. Il faut donc en essayer quelques-uns avant de découvrir nos préférés.

Envoyez vos questions à notre sommelière : natalie@natalierichard.com.