Tchin-Tchin par Natalie Richard

Gabriel Meffre Côtes du Rhône Villages Laurus 2020

19,50 $ – 14836976 – 14,5 % – 2,7 g/l

La maison Gabriel Meffre est une référence de la vallée du Rhône. Sa gamme Laurus est une des représentations de son excellence, dans un rapport qualité-prix exceptionnel. Laurus est un mot latin qui signifie « laurier », et le laurier était un symbole d’excellence pour les Romains qui ont propagé la vigne dans la région. Les vins de cette gamme sont élevés dans des barriques Laurus, un fût spécial de 275 litres qui procure aux vins une signature unique. Pour le Côtes du Rhône Villages, c’est 50 % de l’assemblage de grenache, syrah et mourvèdre qui a séjourné 14 mois dans un fût Laurus. Il en résulte un rouge bien concentré, aux tannins soyeux et élégants. Un vin prêt à boire maintenant avec des grillades, du gibier ou des plats végétariens comme des aubergines parmesan ou une lasagne. 2020 fut un millésime exceptionnel, et cette cuvée pourra se conserver au cellier jusqu’en 2027.

Domaine du Viel Aven Tavel 2023

20,35 $ – 640193 – 14 % – 1,5 g/l

Toujours dans la vallée du Rhône, Tavel produit des vins rosés très appréciés des épicuriens. Les rosés de Tavel sont considérés comme des vins de gastronomie grâce à la qualité du terroir, mais aussi par le style de vinification qui les distingue des autres rosés français. Contrairement aux rosés de Provence par exemple, qui sont élaborés par pressurage direct, les rosés de Tavel ont droit à une macération à froid qui peut durer jusqu’à 48 heures, avant la fermentation. Neuf cépages sont permis dans l’assemblage, toujours majoritairement grenache. Les vins sont complexes et charnus, aux notes de fraise et de canneberge qui évoluent vers l’abricot confit, avec des notes d’amande en finale. Tavel compte parmi les rares vins qui peuvent accompagner un repas de l’apéro au dessert.

Question des lecteurs : Quelle est la différence entre Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages?

Les vins de l’appellation Côtes du Rhône peuvent être élaborés avec des raisins qui proviennent de l’ensemble de la vallée du Rhône, alors que pour Côtes du Rhône Villages, les raisins sont issus de vignobles précis, établis dans une vingtaine de villages, désignés selon la particularité de leur terroir. Le cahier des charges est plus strict, et le nom du village peut être indiqué sur l’étiquette, comme Chusclan, Gadagne, Sablet, Séguret, Visan ou Plan de Dieu. La majorité de la production est en rouge — on compte seulement 5 % de vins blancs —, toujours dans un assemblage majoritairement grenache, avec de la syrah, du mourvèdre et d’autres cépages parmi une palette de 20 cépages permis. Les vins, qui offrent toujours une bonne concentration de fruits, se distinguent par la signature de leur terroir, souvent empreint de la garrigue environnante qui offre des notes de thym, de laurier et de sous-bois. Cela dit, on trouve aussi des vins distinctifs et de qualité dans la catégorie des Côtes du Rhône, selon les producteurs et les millésimes.

Saviez-vous que?

Grâce à son fleuve navigable, la vallée du Rhône fut la première route commerciale des vins durant l’époque romaine, il y a de cela plus de 2000 ans.

