Tchin-Tchin par Natalie Richard : Des vins de qualité à bon prix

L’Avenir Pinot Grigio Stellenbosch 2024

14,30 $ – 15401296 – 12,5 % – 2,9 g/l

Ce nouveau vin au répertoire des produits réguliers de la SAQ est un vrai petit bijou de pinot grigio, offert temporairement à un prix très abordable et parfait pour un apéro festif. L’Avenir est un vignoble sud-africain très engagé dans sa communauté. Tous les travailleurs de la propriété habitent avec leur famille sur le domaine qui s’occupe de leur hébergement et de l’éducation des enfants, en plus d’offrir des programmes de nutrition, des soins médicaux et des services sociaux. L’Avenir est partenaire de Pebbles, un projet humanitaire inauguré il y a plus de 20 ans, qui regroupe plusieurs vignobles de la région de Stellenbosch. Ensemble, ils contribuent à la qualité de vie et à la santé de nombreux habitants de leur communauté.

Bonfils Château de Vaugelas Le Prieuré Corbières 2022

16,95 $ – 14936475 – 13,5 % – 2,6 g/l

Un rouge chaleureux et parfait pour la saison, qui sera excellent à servir avec des grillades, des braisés et des plats mijotés. Son nez invitant de vanille et de café moka se déploie en bouche sur des notes de cassis. C’est un vin corsé et bien concentré qui offre des tannins délicats sur une ampleur épicée, suivie d’une douce amertume en finale qui rappelle la sauge. Un assemblage quasi égal de grenache et de syrah, avec 25 % de carignan et 5 % de mourvèdre. Prêt à boire maintenant ou jusqu’en 2028. Bonfils est un domaine familial établi dans le sud de la France, et dont la longue histoire débute en 1870, quand Joseph Bonfils fut contraint de s’exiler en Algérie. Il y rencontra sa future épouse Honorine qui planta les premières vignes de l’héritage Bonfils. Le dévouement de la famille à la vigne se poursuivra dans le Languedoc-Roussillon à partir de 1962, avec le rapatriement des Français d’Algérie. Une belle grande histoire familiale, avec un savoir-faire transmis depuis six générations.

Question des lecteurs

Quelle est la différence entre le pinot grigio et le pinot gris?

C’est en réalité le même cépage, qu’on appelle pinot grigio en Italie, et pinot gris en France. Par contre, il peut différer d’un vin à l’autre, ou d’un pays à un autre, selon le style de production. Le pinot grigio italien est généralement un vin simple, vif et sec, aux notes d’agrumes, alors que certains pinots gris d’Alsace ou d’Allemagne peuvent être plus doux, plus complexes, voire même liquoreux quand il s’agit de vendanges tardives. Comme le pinot gris est un cépage blanc avec une pellicule de teinte plutôt lilas, on en fait aussi des vins rosés. Bref, c’est un raisin polyvalent qui peut offrir des vins de plusieurs styles, et harmoniser de nombreux accords mets et vins, de l’apéro jusqu’aux fromages, et même au dessert.

Envoyez vos questions pour notre sommelière à natalie@natalierichard.com