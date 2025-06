Tchin-Tchin par Natalie Richard : Les rosés de l’été

Le loup blanc, Le régal, rosé 2024

21,55 $ – 12883429 – 12,5 % – 1,2 g/l – Bio

Un des meilleurs millésimes rosés à ce jour pour ce fabuleux vignoble du Minervois. Un assemblage de grenache et de cinsault, tout en fraîcheur, sur une harmonie florale et fruitée qui se décline en longueur sur des effluves d’orange sanguine. Le vignoble Le loup blanc est situé au pied de la Montagne Noire dans une garrigue sauvage, à moins d’une heure de Narbonne. Si vous n’avez pas déjà côtoyé son vigneron-propriétaire Alain Rochard à Montréal, à l’époque du légendaire resto Continental, ou plus récemment au bar à vin le Rouge-Gorge, vous l’avez peut-être aperçu ou rencontré dans la région le mois dernier. M. Rochard était de passage pour faire déguster ses nouvelles cuvées, et il a adoré les guédilles de homard du casse-croûte chez Mag ! C’est vrai que l’accord est imbattable avec le rosé, tout comme la pizza et une salade de tomates et mozzarella, ou niçoise, avec patates, thon et haricots.

Château La Lieue coteaux Varois en Provence 2024

20,80 $ – 11687021 – 12,5 % – 1,2 g/l – Bio

Château La Lieue est le domaine de la famille Vial qui transmet son savoir-faire depuis cinq générations. Il est situé à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Saint-Tropez, sur l’appellation Coteaux Varois qui se distingue par son altitude, ses sols calcaires, et ses amplitudes thermiques qui apportent la fraîcheur aux vins. Issu d’une culture biologique établie depuis de nombreuses années, ce rosé figure parmi les meilleurs d’un millésime à l’autre, et celui-ci est particulièrement savoureux. Il porte les notes de son terroir empreint de minéralité, un fruit discret aux notes salines en finale. Majoritairement cinsault avec un peu de grenache, à savourer à l’apéro avec des saucissons et de la tapenade, ou autour du grill ou d’un repas à la plancha.

Question des lecteurs

Il y a tellement de choix, comment arrivez-vous à faire une sélection des rosés de l’été?

En effet, le rosé gagne en popularité, et on trouve de plus en plus de références, dans tous les styles. Il y a de grands classiques comme Le Pive et sa version effervescente, Roseline, Côte des Roses, Miraval et Whispering Angels qui sont toujours excellents d’un millésime à l’autre. Bien que personnellement, j’aie un penchant pour les rosés de Provence, je m’assure de déguster toutes les nouveautés et les nouveaux millésimes. Par exemple, cette année dans ma liste, on trouve le rosé Adobe Emiliana, un produit bio du Chili, 100 % syrah, offert à seulement 12,95 $. Aussi celui de Meinklang qui est très bon bien que moins grand public, dans un style plus gastronomique. Le choix n’est pas facile. Juste avant la saison, les chroniqueurs en vin se réunissent pour goûter une grande sélection de vins rosés, et on peut en déguster plus d’une cinquantaine avant de faire notre sélection. À votre santé !

