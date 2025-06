Tchin-Tchin par Natalie Richard : Voyage au Portugal

Adega de Penalva Dão 2023

13,90 $ – 12729804 – 12,5 % – 1,8 g/l

Un bon choix pour découvrir les trois cépages emblématiques de la région du Dão au Portugal, soit encruzado, cercial et malvasia fina, qui sont assemblés ici à parts égales. Une cuvée qui plaira aux amateurs de vins aromatiques, avec des notes de pêche, de melon, et une subtile pointe de gingembre en finale. Cette gamme du vignoble Adega de Penalva, qui propose aussi un vin rouge et un vin de macération (vin orange), est vinifiée par une coopérative de la région, ce qui permet un prix très abordable. La région viticole du Dão est encore peu connue chez nous, bien qu’elle soit reconnue comme étant la plus ancienne du Portugal, avec une histoire qui remonte à l’époque des moines du Moyen Âge. Situé au centre nord du pays, juste en face du célèbre Douro, le Dão est entouré de chaînes de montagnes qui créent un microclimat dans la vallée, avec une gradation d’altitudes qui atteignent 700 mètres. La région connaît un renouveau grâce à une nouvelle génération de vignerons qui mettent de l’avant les qualités uniques de leur terroir, et qui produisent des vins plus vibrants, empreints de minéralité.

Vadio Wines Vadio Baga 2020

27,45 $ – 13620840 – 13 % – 1,5 g/l

Une autre région viticole peu connue du Portugal est celle de Bairrada, située au sud-ouest du Dão, sur la côte Atlantique. La région est réputée pour ses vins effervescents, notamment le célèbre mousseux Mateus, dont la cuvée rosée est bien connue au Québec. Bairrada est la vedette montante du pays grâce au cépage Baga, et aux merveilles qu’en fait la jeune génération de vignerons. Ce raisin autochtone, qui ne manque pas de caractère, produit des cuvées distinctives, et très différentes des rouges portugais classiques. D’abord parce que la robe est plus claire, les vins sont plus vifs, moins concentrés, mais très structurés, avec de solides tannins. On compare le baga au nebbiolo italien pour le style, mais aussi pour son potentiel de garde. Il produit des vins qui gagnent en complexité avec le temps, comme on peut l’apprécier dans cette cuvée 2020 de Vadio, un domaine familial pionnier du renouveau de Bairrada.

Question des lecteurs

Comment définir le style des vins du Portugal ?

Le style varie selon les cépages, les terroirs, et les choix des vignerons en termes de vinification. Selon la tradition, on produit surtout des vins rouges, puissants et très boisés, historiquement plus sucrés et fortifiés, comme le porto et le moscatel de Setúbal. Les Portugais, qui sont des maîtres de l’assemblage, produisent aujourd’hui de plus en plus de vins blancs, et des cuvées en monocépage qui gagnent en popularité et en reconnaissance. Le Portugal a répertorié plus de 250 cépages indigènes, le plus célèbre étant le touriga nacional, et parmi les vedettes montantes, notons dans les blancs : encruzado et fernāo pires, qu’on appelle aussi maria gomes, et dans les rouges : baga et negra mole un cépage oublié de l’Algarve qu’on pourrait comparer au pinot noir.

