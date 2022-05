Le transport scolaire du midi seulement pour La Pocatière et Saint-Pacôme

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a pris sa décision concernant le transport scolaire le midi pour les jeunes du primaire. Le transport sera offert l’an prochain seulement dans neuf écoles des deux régions, dont La Pocatière et Saint-Pacôme pour le Kamouraska.

En raison d’augmentation majeure appréhendée des coûts des contrats du transport scolaire le midi, le Centre de services scolaire avait annoncé qu’il était possible que ce service non obligatoire serait peut-être annulé l’an prochain, amenant les parents à voyager leurs enfants ou les inscrire au service de garde scolaire ou une garderie à proximité.

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a réussi à parapher des ententes pour plus de la moitié de sa clientèle, soit neuf écoles, en vue de maintenir le service de transport scolaire du midi pour l’année scolaire 2022-2023, et ce, au coût de 500 $. «Ces parcours pourront continuer d’opérer en raison du nombre important d’élèves actuellement inscrits à ce service», précise-t-on du côté du service des communications. Les écoles concernées sont les suivantes : École Lanouette (Saint-Antonin), École Saint-Modeste, École internationale Saint-François-Xavier (Rivière-du-Loup), Écoles La Croisée I et II (Rivière-du-Loup), Écoles Roy et Joly (Rivière-du-Loup), École Sacré-Cœur (La Pocatière) et École de la Pruchière (Saint-Pacôme). Si les inscriptions ne sont pas au rendez-vous, certains circuits pourraient être annulés.

On indique également que dans le cas des autres écoles, l’augmentation des coûts auraient été de 500 %. Le tarif aurait été de plus de 2 000 $ par élève, et ce, même si le nombre d’utilisateurs demeure identique. «Le centre de services scolaire ne reçoit aucune aide pour offrir le service de transport scolaire du midi. Selon la Loi sur l’instruction publique, ce service doit s’autofinancer. Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup était l’un des derniers centres de services scolaires au Bas-Saint-Laurent à offrir le service du transport scolaire du midi sur l’ensemble de son territoire», conclut-on.