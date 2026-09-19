Tommy Lizotte sacré champion Pro-Stock 2026 à Cornwall

Le pilote de La Pocatière Tommy Lizotte vient d’ajouter un championnat à sa feuille de route. Au terme d’une saison marquée par trois victoires et sept présences dans le top 5, il a récemment été sacré champion Pro-Stock 2026 au Cornwall Motor Speedway, en Ontario.

Depuis le mois de mai, Tommy Lizotte effectuait régulièrement le trajet entre La Pocatière et Cornwall, afin de prendre part aux épreuves présentées sur l’ovale en terre battue d’un quart de mille. Malgré la distance à parcourir pour compétitionner le dimanche, le pilote de l’équipe Pro-Stock 777 est parvenu à se montrer suffisamment performant et constant pour terminer la saison au sommet du classement.

« Pas facile, mais avec trois victoires et sept top 5 depuis le mois de mai, je suis quand même devenu le champion de cette piste d’un quart de mille », a-t-il indiqué sur sa page Facebook.

Pour le pilote pocatois, les nombreux déplacements ont représenté un défi supplémentaire tout au long de la saison. L’équipe a néanmoins réussi à maintenir le rythme nécessaire pour aller chercher le championnat.

Tommy Lizotte a également tenu à partager le mérite de ce championnat avec les personnes qui l’accompagnent, et les partenaires qui soutiennent son équipe. « Un énorme merci à toutes les personnes qui m’aident et me supportent, ainsi qu’à tous mes commanditaires qui ont rendu cette saison possible à Cornwall », a-t-il ajouté.

Encore huit courses au programme

Le championnat du Cornwall Motor Speedway est maintenant acquis, mais la saison 2026 de l’équipe Pro-Stock 777 est loin d’être terminée. Deux courses sont encore prévues dans la Série Farham, en plus d’une épreuve de la Battle of the Border, de deux courses des Canadian Nationals à Cornwall, et de trois épreuves comptant pour la Série DIRT.

Au total, huit courses figurent donc toujours au calendrier de Tommy Lizotte. « Et après ça, on pourra enfin dire : saison terminée ! », a conclu le nouveau champion.

Tommy Lizotte vient d’ajouter un championnat à sa feuille de route. Photo : Sylvain Lauwers et Rick Young, photographe officiel du Cornwall Motor Speedway