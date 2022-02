En partenariat avec le Fonds Écoleader, Tourisme Bas-Saint-Laurent lance le Fonds initiatives durables BSL. Ces leviers financiers visent à soutenir les entreprises touristiques bas-laurentiennes dans l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

Déjà disponible aux entreprises, le Fonds Écoleader peut financer jusqu’à 75 % des dépenses admissibles. Il vise à rejoindre les entreprises québécoises afin de les orienter et de les soutenir dans l’intégration d’un large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

Avec la création du Fonds initiatives durables BSL, Tourisme Bas-Saint-Laurent bonifie cette aide financière pour les entreprises touristiques du Bas-Saint-Laurent par une contribution supplémentaire pouvant couvrir jusqu’à 10 % des dépenses admissibles. Les deux fonds peuvent ainsi cumuler une aide financière maximale de 85 %.

« Nous désirons positionner le Bas-Saint-Laurent comme destination touristique innovante et écoresponsable. La demande pour le tourisme durable est en hausse. Un sondage de Booking.com démontre d’ailleurs que 87 % des voyageurs désirent voyager de façon durable et écoresponsable », mentionne le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque. « Nous souhaitons que ces leviers financiers permettent aux entreprises touristiques de notre région de concrétiser des projets porteurs et innovateurs, et ce, en cohérence avec nos valeurs de développement durable ».

« Cette collaboration, qui mise sur le cadre administratif développé par les partenaires du Fonds Écoleader et sur la rigueur de sa gestion par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), nous permet d’offrir une formule de financement simple pour accroître la performance des entreprises touristiques du Bas-Saint-Laurent », affirme Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action québécois pour le développement durable, coordonnateur du Fonds Écoleader.

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent