Le Complexe culturel et sportif portera le nom Promutuel Assurance

« Complexe culturel et sportif Promutuel Assurance, en santé durable », c’est officiellement le nom que portera le projet de complexe culturel et sportif en santé durable grâce à un partenariat extraordinaire de 1,5 M$ conclu entre Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet, la MRC de Montmagny et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Ainsi, Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet devient un collaborateur majeur du projet dont l’implication va bien au-delà d’une simple commandite ou d’un logo, comme l’affirme fièrement M. Pierre Beauregard, directeur général de l’entreprise.

En ce sens, M. Beauregard souligne l’importance de cet investissement, d’une part pour l’avancement du projet, mais d’autre part pour l’ensemble des retombées positives pour la région à long terme, ce qui va bien au-delà d’une commandite ou d’une publicité. « Cet investissement en est un pour la région, pour créer une attraction aux futurs travailleurs et familles, pour garder notre main-d’œuvre ici et c’est bien plus qu’un logo sur une bâtisse, c’est une réflexion, un souhait d’avoir ce complexe dans la région ».

Un des piliers majeurs dans les assurances générales et bien établie depuis de nombreuses années dans les régions de Montmagny et L’Islet, Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet est une entreprise qui a à cœur la santé durable des citoyens, qu’elle soit physique, mentale ou culturelle. « La santé durable revêt une importance capitale, et fournir à tous, jeunes et moins jeunes, des équipements et installations de qualité, est une motivation qui nous encourage à participer à ce grand projet, et ce, pour nos deux MRC de Montmagny et de L’Islet », poursuit M. Beauregard.

Le directeur général du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, M. Jean-Marc Jean, se réjouit de cette reconnaissance envers le projet de complexe sportif en santé durable et remercie sincèrement Promutuel Assurance d’y croire. Le complexe culturel et sportif en santé durable portera le nom de Promutuel Assurance dès l’ouverture, et ce, pour les 25 prochaines années.

Source : MRC de Montmagny