Tourisme Bas-Saint-Laurent lance les inscriptions pour le premier Forum Vélo BSL

Dans la foulée de la démarche régionale initiée par Tourisme Bas-Saint-Laurent avec le soutien de ses partenaires, le tout premier Forum Vélo BSL dédié au développement du vélo se tiendra le 22 novembre prochain à 13 h, à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

Sous la thématique Rassembler, structurer, rayonner, cet événement réunira les spécialistes du secteur, les promoteurs et les divers intervenants du milieu, les instances politiques, les organisations de développement économique et les partenaires dans le but d’amorcer collectivement la structuration du produit vélo dans la région.

« Avec plus de 4,5 millions de cyclistes qui génèrent des dépenses touristiques de 700 M$ annuellement, on peut affirmer que la popularité de la pratique du vélo au Québec est en croissance. Notre région a déjà des atouts et un fort potentiel dans ce domaine; il est important de travailler ensemble afin de positionner le Bas-Saint-Laurent comme destination incontournable pour le vélo », a mentionné Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

L’inscription est gratuite, mais obligatoire. Les détails et les inscriptions sont en ligne sur la page atrbsl.ca. L’animation de cet après-midi a été confiée à Maxime Juneau Hotte, responsable du développement du tourisme à vélo chez Vélo Québec.

Afin de mettre la table avant les échanges, Pierre Levesque et Lionel Jourdan, conseiller en développement et structuration de l’offre de Tourisme Bas-Saint-Laurent, présenteront d’abord les faits saillants de l’étude menée par l’entreprise TouriScope portant sur l’harmonisation du produit vélo. Guillaume Lavoie, entrepreneur en politiques publiques, chargé de cours et conférencier bien connu, présentera ensuite une conférence sur le thème de la véloconomie : « penser le vélo en termes d’activités et de retombées économiques. » Les gens seront aussi invités à participer à une période de discussions et d’échanges et à un cinq-à-sept réseautage.

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent