Des travaux l’an prochain si tout va bien à la Salle André-Gagnon

Le projet d’agrandissement de la Salle André-Gagnon à La Pocatière se fait attendre depuis quelques années, mais tout porte à croire que 2024 sera la bonne. L’appel d’offres pour trouver l’entrepreneur qui procédera à l’agrandissement et à la rénovation de la salle doit être lancé sous peu, ce qui permettrait de lancer le chantier le printemps prochain.

Le projet porté par la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Cégep de La Pocatière consiste à rénover et à décloisonner la salle de spectacle par l’abattement de murs, le remplacement des sièges, ainsi que l’amélioration de l’éclairage et de la sonorisation. Le projet d’agrandissement prévoit la construction d’une annexe vitrée aménagée du côté est de l’entrée actuelle, qui sert également aux étudiants du cégep aux heures de cours.

« Nous avons reçu les plans préliminaires à la fin septembre, nous aurons les plans finaux à la fin novembre ou au début de décembre », a indiqué Jean Desjardins, président de la corporation.

Le coût de construction est évalué à 5,5 M$, mais le projet global avoisine les 7,2 M$. Ce montant inclut les frais des services professionnels déjà engagés en architecture, ingénierie et chargé de projet. Les aides financières du ministère de la Culture et des Communications (5,6 M$) et de Patrimoine canadien (1,1 M$) couvrent une bonne partie de la facture.

Une campagne de financement menée en 2020-2021, et présidée à l’époque par l’actuel député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, a permis d’amasser 550 000 $. À moins de soumissions trop élevées, Jean Desjardins ne voit rien qui pourrait encore retarder le projet.

« L’appel d’offres serait lancé au plus tard le 15 janvier pour un début de construction en avril, et la fin des travaux est prévue pour janvier ou février 2025. »

Sortir de la salle

Aucun spectacle ne sera à la programmation de l’automne 2024 de la Salle André-Gagnon si les travaux ont lieu comme prévu l’an prochain. Reste à voir, pour l’hiver 2025, si le chantier se déroule sans anicroche. Jean Desjardins ne ferme pas la porte à ce que la Corporation présente des spectacles « hors murs », comme elle l’a expérimenté dans une douzaine de municipalités du Kamouraska en 2022. Une demande d’aide financière pour reproduire l’expérience en 2024 a été placée, de confirmer le président.

« On sort de plus en plus des murs de la salle. On avait déjà l’habitude de le faire pour les CPE, mais de plus en plus on le fait pour notre public dit “régulier” », précise-t-il.

Les Mardis-show à La Pocatière, ou encore les spectacles d’été au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska sont autant de collaborations « hors salle » où l’expertise de la Corporation est sollicitée depuis maintenant quelques années. Entre ses murs, la Salle André-Gagnon a renoué avec les achalandages prépandémiques, la dernière année ayant même surpassé 2016 et 2017 avec une moyenne de 200 spectateurs par représentation.

« On a présenté 22 spectacles différents durant la dernière saison, pour un total de 28 représentations. Là-dessus, il y a les spectacles pour le public scolaire qui nous permettent d’améliorer notre jauge, mais dans l’ensemble on a observé une plus grande fréquentation à pratiquement toutes nos représentations. »

Excédent financier

Cette bonne performance permet à la Salle André-Gagnon de terminer son dernier exercice financier avec des revenus de 380 000 $ pour des dépenses de 328 000 $. Le surplus de 51 000 $ enregistré place la Corporation dans une situation avantageuse en prévision de la relance de ses activités en salle, une fois les rénovations et l’agrandissement complétés.

Ces états financiers ont été dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 25 octobre dernier. Au terme de cette réunion, deux membres ont quitté le conseil d’administration : Claire Dumouchel et Carole Juneau.

Elles ont été remplacées par Ginette Dion et Brigitte Ouellet, cette dernière représentant la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, partenaire financier important dans le projet de rénovation et d’agrandissement. Trois sièges demeurent toujours vacants au conseil d’administration.