Tourisme Bas-Saint-Laurent poursuit sur sa lancée

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent (ATR) a tenu sa 46e assemblée générale annuelle récemment au Caveau des Trois-Pistoles. L’événement, qui s’est déroulé en présence de membres, d’organisations touristiques et de partenaires, tant sur place qu’en mode virtuel, a permis de dresser un bilan positif des actions de l’année écoulée. En outre, l’organisme a présenté un plan d’action ambitieux, et un budget équilibré pour l’année 2024-2025.

« Grâce aux efforts et à l’implication des acteurs touristiques, le Bas-Saint-Laurent continue de se démarquer et de voir grand. Nous avons entamé collectivement plusieurs chantiers importants qui nous permettront de poursuivre sur cette lancée. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour cet apport essentiel » dit Charles Labrecque, président du conseil d’administration.

Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, a souligné les défis croissants du secteur : « Le tourisme durable et responsable, la transition technologique, l’intelligence artificielle, la main-d’œuvre, et les effets de l’inflation et des changements climatiques sont autant de défis qui nous obligent à être à l’affût, à nous adapter constamment, et à être créatifs. »

Faits saillants du rapport annuel

La plateforme web bassaintlaurent.ca a été repensée pour offrir une expérience de navigation simplifiée et inspirante, alignée avec la stratégie marketing 2024-2027 : Bas-Saint-Laurent… Prendre le temps. Plus de 5 millions $ sont investis chaque année dans diverses campagnes de promotion au Québec et à l’international.

Cependant, l’achalandage touristique a connu une légère baisse, principalement due à des conditions météorologiques défavorables. Le taux moyen d’occupation d’hébergement pour la saison estivale était de 68,7 %, et celui de la saison hivernale de 39,6 %, des chiffres en baisse par rapport à 2022.

Innovations et services pour les membres

Un nouvel espace-membre et une boutique en ligne ont été mis en place, offrant des informations et des achats en ligne. De plus, un service-conseil en marketing aide désormais les membres à maximiser les retombées de leurs actions marketing.

Le premier Forum Vélo, qui a réuni plus de 80 participants, a donné l’impulsion à la structuration du produit à l’échelle régionale. Tourisme Bas-Saint-Laurent a également soutenu 52 projets grâce à des aides financières totalisant plus de 2,2 millions $, générant près de 20 millions $ d’investissements dans la région.

Le plan d’action s’articule autour de quatre grands mandats : le leadership et la connaissance, la promotion du Bas-Saint-Laurent, le développement et la structuration de l’offre, ainsi que l’accueil et l’information touristique. L’organisme vise 12 objectifs à travers 160 actions, incluant le déploiement de la stratégie marketing, l’adaptation de l’offre de services aux membres, et la structuration de l’offre nature sur les quatre saisons.

La MRC de Kamouraska figure bien au conseil d’administration, avec Élyme Gilbert et Ève Simard. Le président demeure Charles Labrecque.

Le secteur touristique représente un pilier économique crucial dans notre région, avec 850 entreprises, 8450 emplois, 1,4 million de visiteurs et 345 millions $ en retombées économiques annuelles. La saison touristique estivale est d’ores et déjà débutée. Selon les prévisionnistes, la météo devrait être plus clémente que l’an dernier. Le fleuve et les plages, dont regorgent notre région, devraient ainsi connaître une belle popularité, et attirer bon lot de touristes.