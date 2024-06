Saint-Joseph-de-Kamouraska : Petits plants deviendront grands

Les enfants qui fréquentent la garderie de l’école primaire de Saint-Joseph-de-Kamouraska pourraient bien, dès l’an prochain, ramener à la maison des fruits et des légumes qu’ils auront eux-mêmes fait pousser dans la toute nouvelle serre agropédagogique de leur école.

« Nous sommes une région agricole, et notre école est située à un endroit où il passe beaucoup de tracteurs. Les enfants remarquaient surtout l’odeur. Je me suis alors demandé comment il serait possible de se servir de cela pour montrer aux enfants que les légumes ne tombent pas du ciel. De là est venue l’idée de monter une serre », commente Mélissa Ouellet, éducatrice en service de garde.

La direction a tout de suite accepté, et le projet, qui a mis deux ans à se réaliser, s’est mis en branle. L’engagement et la participation de partenaires et de nombreux bénévoles ont permis de ramener le coût total à seulement 15 000 $. « Grâce à la serre, nos élèves concrétiseront des projets riches en apprentissages de tout acabit. La serre nous permettra aussi de tisser des liens forts avec la communauté qui, on le sent, est derrière nous pour nous épauler », ajoute la directrice par intérim de l’école, Judith Goulet.

C’est l’équipe du service de garde qui prendra la serre en charge. Les ateliers du Semoir ont été adaptés pour des groupes multiâges, de la maternelle quatre ans à la sixième année. Le partage avec la communauté sera mis de l’avant rapidement, puisque les jeunes inscrits au camp de jour estival prendront soin de la serre aussitôt l’année scolaire terminée.

Les semis seront réalisés en classe en février, et la première plantation se fera en avril, pour une récolte au printemps. L’école primaire de Saint-Joseph-de-Kamouraska est la seconde, après celle de Sainte-Hélène, à accueillir un tel projet.