Tourisme Bas-Saint-Laurent revoit son positionnement stratégique

« Je suis président de Tourisme Bas-Saint-Laurent depuis neuf ans et c’est une question qui revient chaque année. On fait des représentations auprès des maisons d’enseignement et on va continuer de le faire. Par contre, ce que la pandémie a mis en lumière, c’est que quand on veut, on peut. On a qu’à regarder le déploiement des mesures gouvernementales, on a vu que des actions rapides ont été prises. On ose espérer que ça peut se faire du côté scolaire », a déclaré Hugues Massey.