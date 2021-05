Financement : La Fondation André-Côté en transition

Le cri du cœur ne pouvait pas être plus sincère. À pareille date l’an dernier, la Fondation André-Côté frappait à son tour le mur de la COVID-19. Dépendant à 100 % des dons populaires et des argents amassés lors d’activités de financement d’envergure, l’organisme peinait à se projeter dans l’avenir alors que la première vague de la pandémie faisait rage.

Un an plus tard, dire que la tempête est terminée serait peut-être un peu trop prématuré. La directrice générale Marie-Pier Breault semble néanmoins respirer un peu mieux. Comme tout le monde, la Fondation s’est en quelque sorte « réinventée », un mot tellement entendu dans la dernière année que ceux qui l’utilisent encore semblent aujourd’hui hésiter à l’employer.

« On a eu droit au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (40 000 $) et on est allé chercher la subvention salariale d’urgence. Outre ça, les revenus qu’on a engendrés dans la dernière année ont été possibles grâce à la mobilisation du milieu et de nos bénévoles », indique sans gêne la directrice générale.