Tournée en Côte-du-Sud : Mathieu Rivest accueille le ministre Mathieu Lévesque

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a accueilli le ministre délégué aux Régions et à la Jeunesse, Mathieu Lévesque, à l’occasion d’une tournée qui s’est déroulée du 12 au 14 août dans la circonscription.

Pendant trois jours, les deux élus sont allés à la rencontre de représentants municipaux, d’organismes communautaires et jeunesse, d’acteurs du développement régional ainsi que d’entreprises. La tournée visait notamment à permettre au ministre de prendre connaissance des réalités et des projets du territoire.

« Je tenais à ce que le ministre Mathieu Lévesque puisse venir constater directement toute la vitalité de la Côte-du-Sud et surtout rencontrer ceux et celles qui la bâtissent chaque jour. Nos régions regorgent d’idées, de projets et de gens engagés », a indiqué Mathieu Rivest.

Plusieurs enjeux abordés

De Montmagny à Saint-André-de-Kamouraska, les rencontres ont permis d’aborder différents enjeux liés au développement des communautés, à l’occupation du territoire, aux services de proximité et aux projets portés par les municipalités.

Des intervenants de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et de Rimouski ont également participé à certains échanges. Ceux-ci ont notamment permis de partager différentes expériences vécues dans le Bas-Saint-Laurent, région pour laquelle Mathieu Rivest agît comme adjoint gouvernemental.

La jeunesse a aussi occupé une place importante au cours de la tournée. Les élus ont notamment rencontré des représentants de Carrefour Région Montmagny, des Carrefours jeunesse-emploi et de Place aux jeunes en région. Les discussions ont porté sur l’employabilité, l’attractivité des régions et l’établissement des jeunes dans les communautés.

À Saint-Pascal, Mathieu Rivest et Mathieu Lévesque ont rencontré des représentants de la Maison de la Famille du Kamouraska et de COSMOSS Kamouraska, en plus de visiter l’Éduc-Appart. Le passage à Rivière-Ouelle a également été marqué par une visite du Camp Canawish, où les deux élus ont pu prendre connaissance du travail effectué auprès des jeunes.

« Quand on parle de l’avenir de nos régions, on parle nécessairement de notre jeunesse. Il faut créer les conditions pour que les jeunes puissent étudier, travailler, entreprendre, fonder une famille et choisir de bâtir leur avenir ici », a fait valoir le député.

Des projets économiques visités

La tournée a également comporté un volet économique. Une visite du chantier éolien de PPAW1 a notamment permis aux deux élus de constater l’avancement de ce projet énergétique et d’échanger sur ses retombées pour le territoire.

Le député a finalement remercié Mathieu Lévesque pour sa présence dans la région, estimant que cette tournée avait permis aux différents intervenants rencontrés de présenter directement leurs préoccupations et leurs projets au ministre.

« La Côte-du-Sud est une terre de bâtisseurs. Partout où nous allons, nous rencontrons des gens qui ont des idées, qui prennent des initiatives et qui veulent faire avancer leur milieu. Mon rôle, c’est d’être à leurs côtés, de faire entendre leur voix à Québec et de contribuer à transformer leurs ambitions en projets concrets. Je remercie le ministre Mathieu Lévesque d’avoir pris le temps de venir à leur rencontre et de constater toute la force de notre région », a conclu M. Rivest.