La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet déménagera ses bureaux en septembre

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) quittera en septembre ses bureaux du 1000, 6e Avenue Pilote pour s’installer au 608-B, avenue Painchaud, dans les anciens locaux de l’Agence A@Z Multimédias. Ce déménagement vise à améliorer l’accessibilité des services offerts aux entreprises, tout en permettant à l’organisme de développer de nouvelles activités destinées à ses membres.

En poste depuis près d’un an à la direction générale de la CCKL, Anne-Christine Charest explique que la réflexion entourant ce projet remonte à plusieurs mois, alors que le bail des locaux actuels arrivait à échéance. « On cherchait un endroit plus accessible et plus visible. Beaucoup de gens nous disent encore qu’ils ne savent pas où se trouvent les bureaux de la Chambre de commerce. On voulait être davantage près des entrepreneurs », dit-elle en entrevue téléphonique avec Le Placoteux.

Le nouvel emplacement, situé au rez-de-chaussée et directement accessible de la rue, permettra notamment aux entreprises de déposer leurs certificats d’achat régional en tout temps grâce à une boîte de dépôt aménagée à même le local. « Quand j’étais en représentation, les bureaux étaient parfois fermés. Ça créait des contraintes pour les membres. Maintenant, ils pourront venir déposer leurs certificats quand ça leur convient », ajoute-t-elle.

Au-delà du simple changement d’adresse, la Chambre de commerce souhaite faire de ses nouveaux locaux un véritable lieu de rencontre pour la communauté d’affaires. Le local comprendra des bureaux pouvant être loués ponctuellement par des entrepreneurs, ou par des travailleurs autonomes ayant besoin d’un espace professionnel pour rencontrer des clients ou travailler quelques heures.