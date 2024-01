L’ABC des Hauts Plateaux a profité de l’arrivée des fêtes pour distribuer cadeaux et sourires lors d’une tournée intergénérationnelle de résidences pour personnes âgées situées au sud des MRC de L’Islet et de Montmagny.

Du 4 au 21 décembre, la tournée intergénérationnelle de Noël a apporté dans son baluchon un sketch mettant en vedette le père Noël et la mère Michelle, une petite bouchée sucrée à déguster dans la joie, un cadeau pour chaque personne âgée et la réalisation d’une œuvre collective où tous, petits et grands, ont laissé leur marque lors de la création d’un sapin.

Certains sapins avaient d’ailleurs une forme très originale. Les cadeaux remis, marque-pages et ornements de Noël, ont été fabriqués lors d’ateliers intergénérationnels s’étant tenus en novembre à l’Atelier des jeunes de Sainte-Perpétue.

Le père Noël et mère Michelle ont été enchantés de leur randonnée dans les contrées de Saint-Just-de-Bretenières, en passant par Saint-Marcel, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile et Saint-Fabien-de-Panet.

Ils y ont fait la rencontre de 54 aînées, de 29 jeunes et de 8 adultes, tous fébriles de leur présence. Gageons que cette rencontre magique restera marquée dans la tête de plusieurs, dont celle d’une petite fille qui a vu le père Noël pour la première fois.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux