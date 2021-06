Tournoi de golf-bénéfice de La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

Pour une 18e année consécutive, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi de golf-bénéfice le lundi 16 août prochain au Club de golf Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour présider cette importante activité de collecte de fonds, la Fondation a fait appel à Mme Chantal Caron, une personnalité originaire de la région, qui est connue au niveau national et international pour ses réalisations dans le domaine de la danse et cinématographique.

Mme Caron fonde en 1986 l’École de danse Chantal Caron réputée pour la rigueur de son enseignement auprès des jeunes. En 1992, elle fonde les Productions Caron danse (Organisme à but non lucratif) dont la mission est de diffuser et de promouvoir l’art de la danse et afin de tenir compte des besoins de ses jeunes danseurs.

En 2006, une compagnie est formée sous le nom de Fleuve/espace Danse où elle crée le solo La mémoire d’eau qui sera présentée à la Rotonde (Québec) et à Tangente (Montréal). Dernièrement, un court métrage intitulé Clémentine a récolté de nombreux honneurs à l’international.

Chantal Caron est à la fois enseignante, productrice, femme d’affaires et chorégraphe. Elle a reçu de nombreux prix pour ses créations et son implication. En 2018, elle est récipiendaire de l’Ordre du Canada pour ses créations artistiques mettant en valeur le patrimoine naturel et sa contribution au développement de la prochaine génération de danseurs.

« C’est avec un très grand plaisir que j’accepte la présidence d’honneur de ce 18e tournoi de golf dont les profits vont servir à l’acquisition de matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC de L’Islet et aussi au bien-être de la population en général », mentionne Mme Caron.

Les départs se feront en continu dès 9 h, le 16 août prochain au Club de golf Trois-Saumons.

Cette activité permet d’amasser annuellement plus de 20 000 $ pour améliorer les soins de santé dispensés à la population de la MRC de L’Islet.

Pour obtenir plus de renseignements, faire un don ou réserver des places, il suffit de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418 598-3018 ou par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca.

Source : Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet