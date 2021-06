Un projet IMPACT malgré l’incertitude sur la tenue des bals

Le comité IMPACT n’a pas attendu d’avoir la confirmation de la tenue ou non des bals de finissants pour sensibiliser les jeunes de la région aux dangers qu’ils encourent lorsqu’ils conduisent avec les facultés affaiblies. Un rendez-vous virtuel Teams a été tenu récemment avec les différentes écoles secondaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup à défaut d’une activité percutante au Centre Premier Tech.

En temps normal, le projet IMPACT consiste en la reconstitution d’une importante scène d’accident à l’intérieur du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, à laquelle assistent les élèves de 4 e et de 5 e secondaire de la région. La scène implique une arrestation par des policiers, la présence de paramédics et même celle d’un corbillard puisqu’on y dénombre un décès.

L’approche des bals de fin d’année au secondaire sert habituellement de prétexte pour tenir cet événement de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies et ses conséquences tragiques. Pandémie oblige, le comité IMPACT a dû revoir ses façons de faire cette année, et cela, même si les bals de finissants n’étaient pas autorisés par le gouvernement jusqu’à la semaine dernière.

« Pour nous, c’était clair que bals ou non, il allait y avoir des rassemblements entre jeunes à la fin de l’année scolaire et qu’il fallait maintenir notre sensibilisation aux dangers de texter au volant ou de conduire avec les facultés affaiblies », explique le Sgt Dave Ouellet de la Sûreté du Québec (SQ).

Une rencontre interactive sur Teams s’est donc substituée à l’activité du Centre Premier Tech entre le comité IMPACT et les élèves des cinq écoles secondaires publiques et privées de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Le témoignage de Jérémie Ouellet, aujourd’hui intervenant à la Maison des jeunes Le Dôme de Rivière-du-Loup et ancienne victime d’un accident de la route provoquée en 2017 par un ami qui conduisait avec les facultés affaiblies, est ensuite venu bonifier la présentation du comité IMPACT. 500 jeunes du territoire ont ainsi pu être sensibilisés.