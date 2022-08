Tous les enseignants trouvés au Kamouraska, la situation est plus difficile dans L’Islet

À quelques jours de la rentrée scolaire, les postes d’enseignants sont tous comblés au Kamouraska. Dans L’Islet, il reste plusieurs postes et tâches qui n’ont pas trouvé preneurs.

La difficulté de recrutement de personnel partout au Québec affecte aussi la région, mais on confirme que tous les postes d’enseignants ont été comblés au Kamouraska.

Le Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup engage 477 professeurs à temps plein pour 600 au total. 40 % de cette main-d’œuvre travaille au Kamouraska.

Toutefois, certaines tâches sont un peu plus difficiles à combler dans le sud de L’Islet, au Centre de services scolaire Côte-du-Sud. À titre d’exemple, des besoins à temps plein en personnel, entre autres en anglais, en français, en mathématique et en adaptation scolaire sont notés à l’École secondaire de la Rencontre de Saint-Pamphile.

D’autres tâches à temps partiel et des remplacements sont offerts à l’école primaire de Saint-Pamphile, à celle de Sainte-Perpétue, de Saint-Cyrille et à l’école secondaire de L’Islet. Advenant le cas où les enseignants n’étaient pas trouvés, le centre devra engager des gens non légalement qualifiés pour enseigner, mais qui ont tout de même un profil qui leur permet d’enseigner la matière visée.

Transport scolaire

Quant au dossier du transport scolaire, il y aurait des ententes de principe avec les transporteurs en date du 23 août, mais rien de confirmé pour le moment pour Kamouraska-Rivière-du-Loup. On compte 17 transporteurs sur le territoire. On souhaite confirmer le tout avant la rentrée pour éviter que les parents doivent conduire les jeunes en attendant les ententes. Le Centre de services scolaire se dit confiant à cet effet.

Rappelons que l’offre de services a été modifiée pour le transport scolaire le midi. Elle a été revue à la baisse pour des raisons financières. Le centre n’a pas l’obligation d’offrir le transport du midi. Au Kamouraska, il sera offert dans les secteurs La Pocatière et Saint-Pacôme seulement.

Bonne nouvelle concernant le transport scolaire pour Côte-du-Sud, tous les contrats réguliers sont en cours et se poursuivent jusqu’en 2025.

Côte-du-Sud

Dans Côte-du-Sud, les écoles primaires accueilleront 5517 élèves, soit 37 de plus que l’an dernier, et les écoles secondaires, 2811 adolescents, soit 101 de plus qu’à la dernière rentrée. Du côté de l’éducation des adultes, près de 695 élèves adultes bénéficieront de l’un des services offerts notamment en formation générale, en francisation ou en insertion professionnelle, dans l’un des quatre centres du territoire.

Du côté de L’Islet-Sud, des travaux majeurs de désamiantage, de mise à niveau de la plomberie et de l’électricité, ainsi que la réfection des finis intérieurs seront en cours à l’école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile et nécessiteront aussi le transfert des élèves vers l’école secondaire de la Rencontre pour l’année.