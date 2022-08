Méfaits à Rivière-Ouelle : des trous percés dans ses arbres

Un propriétaire en villégiature à Rivière-Ouelle est sous le choc d’avoir découvert qu’une ou des personnes auraient percé volontairement des trous avec une perceuse dans au moins deux de ses arbres.

Christian Ménard, résident du chemin de la 5e grève ouest, avait d’abord constaté en mai dernier qu’un de ses gros peupliers avait été percé de trous. En regardant de plus près, on voit une vingtaine de trous bien nets d’environ un pouce de diamètre et de quatre pouces de profondeur.

«Cet acte de vandalisme semble avoir pour but évident de rendre l’arbre malade et de nous forcer à l’abattre», pense M. Ménard.

Récemment, il a remarqué qu’un de ses arbres, une épinette, était tombé en raison des vents. Heureusement le vent d’ouest l’avait fait tomber sur le terrain, car s’il avait s’agit d’un vent d’est, la tête de l’arbre serait atterrie sur le chalet voisin.

En inspectant l’arbre, il a constaté que des trous avaient aussi été perforés à plusieurs endroits. Le vandalisme pourrait donc avoir contribué à sa chute, estime-t-il.

Le maire de Rivière-Ouelle Louis-George Simard a pu constater les dommages. «C’est étonnant, complètement incompréhensible et préoccupant», a-t-il admis. Si la Sûreté du Québec a été avisée, pour le moment, on se dit au fait de la situation, des notes ont été consignées à l’interne et une surveillance sera faite dans le quartier.

Percer des trous volontairement dans un arbre peut avoir comme objectif de l’affaiblir.

M. Ménard a décidé de dévoiler ces actes de vandalisme au Journal pour que les gens se questionnent sur ces actes et soient alertes. Il a aussi procédé à un traitement d’urgence pour sauver le peuplier.