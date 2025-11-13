Transit Métal remet 12 484 $ à la Fondation de l’Hôpital

Un an après le lancement de la campagne de collecte de vieux fer Du métal pour l’hôpital, au profit de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, l’entreprise Transit Métal dresse un bilan plus que positif. Depuis octobre 2024, l’initiative a permis de remettre 12 484 $ à la Fondation, démontrant l’impact concret qu’une action locale et écologique peut avoir sur la communauté.

Lancée par Gilbert Cardinal, propriétaire de Transit Métal, cette campagne visait à encourager les citoyens et les entreprises à se départir de leurs métaux inutilisés de manière responsable, tout en soutenant les soins de santé de la région. Un an plus tard, la réponse du public dépasse les attentes.

« Nous sommes touchés par la participation des gens de La Pocatière et des municipalités environnantes. Chaque don de ferraille s’est transformé en geste solidaire, et a contribué à améliorer les soins offerts à l’hôpital de La Pocatière », affirme M. Cardinal.

Pour la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, cette contribution représente bien plus qu’un don financier. « Au-delà de la somme amassée, c’est une belle histoire d’engagement communautaire et d’innovation. Nous remercions sincèrement M. Cardinal et toute l’équipe de Transit Métal pour cette initiative inspirante », souligne Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

En recyclant des métaux destinés à être jetés, la campagne Du métal pour l’hôpital favorise non seulement la protection de l’environnement, mais aussi le financement durable des projets hospitaliers.

Une campagne qui se poursuit

Fort de ce succès, Transit Métal confirme sa volonté de poursuivre la campagne pour une deuxième année, afin de continuer à transformer le métal récupéré en ressources précieuses pour la santé de la communauté.

Les citoyens peuvent déposer leurs objets en fer, électroménagers, meubles métalliques, pièces de véhicules et autres directement au point de collecte de Transit Métal situé au 600, rue Charles-Eugène-Bouchard à La Pocatière, dans le parc industriel près du Motel Le Martinet.

Source : Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima