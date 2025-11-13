Tremblements de terre : développez les bons réflexes

Imaginez que vous êtes au travail, à l’école ou à la maison. Soudainement, un grondement sourd monte du sol. Les lumières vacillent, les meubles bougent, les vitres vibrent, et des objets tombent du mur. Un tremblement de terre vient de frapper, et votre sécurité dépend de vos réactions.

Dans ce contexte, trois gestes peuvent vous sauver la vie : « vous baisser », « vous abriter » et « vous agripper ». Ces gestes doivent être posés dès que des secousses sont ressenties.

Au Québec, environ 450 séismes sont enregistrés chaque année, selon Séisme Canada. Parmi ceux-ci, environ une trentaine sont assez forts pour être ressentis. La province comporte trois zones à risque : soit Charlevoix-Kamouraska, l’ouest du Québec (incluant les régions urbaines de Montréal et Gatineau, ainsi que le Témiscamingue et les Laurentides) et le Bas-Saint-Laurent et la région de la Côte-Nord.

D’ailleurs, la majorité des dix plus grandes villes du Québec sont situées dans des zones à risque de tremblement de terre. Bien que les tremblements de terre majeurs soient rares, ils peuvent causer d’importants dommages aux bâtiments, aux infrastructures et aux services essentiels. Pour être autonome en attendant l’arrivée des secours, il est recommandé de préparer une trousse d’urgence pour 72 heures.

Source : Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec