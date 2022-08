Transport scolaire au Kamouraska : toujours en négociation

À l’image du reste de la province, le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup est toujours en négociation pour les contrats de transports scolaires pour le matin et le soir.

Pour le moment, le centre semble confiant qu’une entente intervienne avant le début de l’année scolaire.

«À la lumière des informations dont nous disposons, nous considérons que les conditions sont favorables à la conclusion d’ententes négociées entre les transporteurs et les centres de services scolaires puisque les mesures financières supplémentaires consenties par le gouvernement représentent une hausse de 30,5 % des allocations en transport scolaire, totalisant plus de 200 M$ depuis les dernières négociations en 2017», indique Geneviève Soucy, directrice du secrétariat général et des communications du CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

On indique que le ministère a fait des propositions intéressantes aux transporteurs et toutes les conditions sont réunies pour permettre la conclusion d’ententes négociées et éviter les bris de service à la rentrée. Les centres de services orientent leurs négociations en fonction des enveloppes budgétaires disponibles.

«Pour le moment, nous nous concentrons sur les négociations et nous sommes confiants de pouvoir arriver bientôt à des ententes. Notre priorité est d’offrir un service de qualité et sécuritaire à nos élèves et leurs parents et nous allons mettre toutes les conditions en place pour nous en assurer», conclut-elle.