Trois artistes en dialogue avec le territoire à Kamouraska

La galerie Champagne & Paradis de Kamouraska présente chaque saison plusieurs expositions, tant solos que collectives. En parallèle, des accrochages évolutifs offrent un regard renouvelé sur le travail des artistes représentés, créant des dialogues riches et réfléchis entre les œuvres. Ce printemps, la galerie propose jusqu’au 6 avril une exposition empreinte de poésie.

L’exposition Pérégrinations réunit les univers sensibles et poétiques d’Andréanne Le. Hudon, de Karine Locatelli, et de Vanessa Locatelli. Par la peinture et le dessin, ces trois artistes explorent les paysages qu’elles habitent, traversent et contemplent, transformant leurs impressions en images imprégnées de lumière, de textures et d’émotions.

Trois artistes, trois regards

Andréanne Le. Hudon présente une œuvre singulière, dernier tableau réalisé dans son atelier de Saint-Urbain. Inspirée par ses explorations du territoire charlevoisien, elle y traduit les formes et les mouvements de la flore locale qu’elle récolte pour en créer une grande fresque. Son travail capture la relation intime qu’elle entretient avec la nature, où chaque détail prélevé devient une trace, un témoignage des paysages qu’elle traverse.

Karine Locatelli, quant à elle, nous transporte à travers une série d’œuvres inspirées de ses voyages dans divers lieux marquants : Charlevoix, Anticosti, l’île aux Oies et le Nunavik. Son travail, empreint d’une sensibilité profonde envers la flore nordique et la cueillette, nous invite à découvrir ces paysages sous un nouveau jour. Fidèle à sa démarche, elle en révèle la diversité, les couleurs subtiles et la complexité des écosystèmes.

Enfin, Vanessa Locatelli présente une série de petits tableaux réalisés à l’huile, et inspirés des vastes panoramas du Kamouraska. Capturant l’essence éphémère de ces paysages, elle transforme ses souvenirs visuels en images précieuses et intemporelles. Ses compositions, réalisées avec une touche à la fois délicate et affirmée, évoquent la lumière fugace sur le fleuve, le mouvement des nuages et la beauté éternelle des rivages.

Avec Pérégrinations, ces trois artistes nous convient à voyager à travers leur regard, à redécouvrir des territoires familiers, et à explorer ceux que nous ne connaissons pas encore. Une invitation à la contemplation et à la rencontre des paysages, dans toute leur splendeur et leur authenticité.

Source : Galerie Champagne & Paradis