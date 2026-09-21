Trois auteurs en lice pour le prix Saint-Pacôme

La 24e édition du gala de la Société du roman policier de Saint-Pacôme se prépare à couronner un nouveau lauréat. Les membres du jury ont dévoilé les trois auteurs finalistes au prix Saint-Pacôme, dont le gagnant sera connu le samedi 17 octobre prochain.

Au total, les éditeurs ont soumis 35 romans parus au cours du deuxième semestre de 2025 et du premier semestre de 2026. Au terme des délibérations, les trois juges ont retenu trois œuvres : De bon droit, de Chrystine Brouillet, publié aux Éditions Druide ; Sale ville, d’André Noël, paru chez Boréal ; et Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur, de Véronique Marcotte, publié chez Québec Amérique.

« Je suis flattée d’être à nouveau choisie comme finaliste, mais surtout honorée de figurer auprès de Véronique Marcotte et André Noël, qui ont écrit d’excellents romans, à qui je dois de belles heures de lecture. Merci à tous ceux et celles qui assurent la pérennité de ce prix qui met les auteurs de romans noirs en valeur », commente Chrystine Brouillet.

André Noël est aussi honoré. « C’est tout un honneur pour moi que d’être finaliste pour ce prix. Et je ne peux m’empêcher de sourire en pensant que ce prix porte le nom d’un village officiellement reconnu comme l’un des plus beaux du Québec, alors que mon roman s’intitule Sale ville ! »

Véronique Marcotte affirme pour sa part qu’« avec la publication de Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur, j’ai amorcé un changement de genre pour passer de la fiction au polar. Même si je ne m’éloigne pas tellement de ma démarche habituelle, j’assume tout de même ce changement. Pour moi, être finaliste au Prix Saint-Pacôme, c’est me faire dire que ma décision était la bonne. C’est donc non seulement gratifiant, mais rassurant. D’autant plus que j’ai une grande admiration pour le travail de Chrystine Brouillet, et donc d’être finaliste à ses côtés est un grand, très grand honneur. »

Une bourse de 3000 $

Le gagnant du prix Saint-Pacôme recevra une bourse de 3000 $, grâce à la participation financière des partenaires de l’événement. Le gala du 17 octobre réunira les finalistes et les amateurs de littérature policière à la salle Albert-Royer du Club de golf Saint-Pacôme. L’humoriste, auteur, comédien et metteur en scène François Léveillée agira comme invité d’honneur.

D’autres distinctions seront remises au cours de la soirée, dont le prix Jacques-Mayer du premier polar, ainsi que les prix de la rivière Ouelle, qui récompensent des nouvelles policières écrites par des auteurs n’ayant jamais publié.

Le prix Saint-Pacôme de la 23e édition avait été décerné à Jean Lemieux pour son roman L’affaire des Montants, paru chez Québec Amérique. Les personnes qui souhaitent obtenir de l’information ou réserver leur place au gala peuvent écrire à inforomanpolicier@gmail.com.