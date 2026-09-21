Fonds de vitalisation : Des occasions de développement pour neuf municipalités de la MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet lance un nouvel appel à projets, dans le cadre du Fonds de vitalisation qui appuie des projets porteurs contribuant à la vitalité et à l’attractivité des municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Damase-de-L’Islet, Sainte-Félicité, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville.

Les organismes, les municipalités et les autres organisations admissibles ont jusqu’au 18 octobre inclusivement pour déposer leur demande.

Issu du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le Fonds de vitalisation soutient la réalisation de projets structurants. La MRC de L’Islet agit à titre de gestionnaire de cette enveloppe financière, et coordonne sa mise en œuvre dans le cadre de l’Entente de développement territorial 2025-2029.

Par cet appel à projets, la MRC de L’Islet souhaite soutenir des initiatives porteuses qui contribuent à la vitalisation des collectivités ciblées. Les projets retenus pourront bénéficier d’une aide financière maximale de 50 000 $, ou de 75 000 $ lorsqu’ils génèrent des retombées dans au moins deux municipalités admissibles.

Les acteurs admissibles sont invités à consulter l’ensemble des modalités de l’appel à projets sur le site internet de la MRC de L’Islet, dans la section Fonds, programmes et aide financière, à la page Fonds de vitalisation.

Pour plus d’information, ou pour du soutien dans le dépôt d’une demande, communiquez avec Guillaume Perrier, agent de développement, au 418 598-3076, poste 260, ou par courriel à g.perrier@mrclislet.com.